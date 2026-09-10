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Pietralunghese, Vitali carica l’ambiente: sabato la prima al “Martinelli” col Foligno

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Sabato al “Martinelli” si gioca la prima in casa della stagione, e di fronte c’è il Foligno. In casa Pietralunghese l’attesa cresce, e a raccontare il clima di queste settimane è il nuovo portiere rossoblù, Leonardo Vitali, arrivato da poco per dare esperienza e affidabilità alla rosa.

L’inserimento, dice, è stato immediato. “Mi trovo davvero molto bene qui. Sinceramente non mi aspettavo un ambiente del genere: sapevo già che questo fosse un posto unico e particolare, ma viverlo dall’interno dà una bellissima sensazione”. Un feeling nato subito anche con i compagni, alcuni dei quali conosceva già prima di firmare: “Ho trovato grande qualità, ma soprattutto un profilo dal punto di vista umano davvero importante”.

Sul campo, i primi segnali sono incoraggianti. A Recanati la squadra ha fatto vedere cose interessanti: “Abbiamo disputato una bella partita, mettendo in mostra buone cose e trame di gioco interessanti. Credo fermamente che possiamo divertirci molto in questo campionato: abbiamo dei valori importanti e qualità tecniche tali da permetterci di giocarcela a viso aperto contro qualsiasi avversario”. Il girone, ammette, è ancora tutto da scoprire, ma l’avvio “è senza dubbio molto confortante e fa ben sperare per il proseguimento della stagione”.

Nessun calcolo particolare in vista del derby di sabato. “Stiamo preparando la partita esattamente come facciamo con tutte le altre”, spiega il portiere, originario di Selci. “Scendiamo in campo sempre con l’obiettivo di vincere e di cercare di portare a casa l’intera posta in palio”.

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