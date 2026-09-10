Umbertide, torna “T’arcordi”: il centro storico si riempie di memoria e vecchie amicizie

Venerdì 11 settembre la seconda edizione dell’iniziativa dedicata a chi è nato e cresciuto tra i vicoli e le piazze del cuore della città

Venerdì 11 settembre, dalle 20 circa, il centro storico di Umbertide tornerà a riempirsi di ricordi, incontri e volti conosciuti con la seconda edizione di “T’arcordi”.

L’iniziativa nasce da un’idea della dottoressa Linda Betti ed è organizzata dall’associazione dei commercianti del centro storico “Don Chisciotte”, con il patrocinio del Comune di Umbertide e la collaborazione dell’associazione “I Briganti de la Fratta”, che si occuperà della preparazione della cena.

Il cuore della serata sarà una vera e propria rimpatriata tra quanti sono nati e cresciuti nei vicoli e nelle piazzette del centro storico, all’ombra della Rocca, in quei luoghi che per intere generazioni hanno rappresentato il teatro dei giochi, delle amicizie e della vita quotidiana.

L’associazione “Don Chisciotte” ha lavorato per rintracciare e coinvolgere tante persone che hanno accolto con entusiasmo l’invito, pronte a ritrovarsi dopo anni e a condividere ricordi comuni.

L’evento è sostenuto anche dall’Amministrazione comunale, che lo considera un’occasione per valorizzare il centro storico non soltanto come luogo fisico, ma come spazio della memoria collettiva e dell’identità cittadina.

“T’arcordi” sarà quindi una serata fatta di chiacchiere, sorrisi, racconti e vecchie fotografie della memoria. Un modo semplice per ritrovarsi e riscoprire quel legame che il tempo può cambiare, ma difficilmente cancella.