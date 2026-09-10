Festival delle Nazioni, il vice ambasciatore tedesco Benjamin Hanna ospite a Città di Castello

Incontri istituzionali e poi il concerto del Trio Yablonsky con la prima assoluta della Sonata-Fantasia “Abraham” di Baruch Berliner

La presenza del vice ambasciatore della Repubblica Federale di Germania in Italia, Benjamin Hanna, ha segnato la giornata di ieri, mercoledì 9 settembre, del Festival delle Nazioni di Città di Castello.

La visita si inserisce nel programma della 59ª edizione della rassegna, quest’anno dedicata alla Germania e ai Paesi di lingua germanica.

Nel corso della mattinata Hanna ha partecipato a una serie di incontri istituzionali a Perugia con la presidente della Regione Umbria Stefania Proietti, la sindaca di Perugia Vittoria Ferdinandi e il rettore dell’Università degli Studi di Perugia Massimiliano Marianelli.

Nel pomeriggio il vice ambasciatore ha raggiunto Città di Castello, dove è stato accolto dal sindaco Luca Secondi, dal vicesindaco Giuseppe Stefano Bernicchi, dall’assessore alla Cultura Michela Botteghi e dalla presidente del Festival delle Nazioni Silvia Polidori.

Dopo la visita a Palazzo Comunale, la delegazione si è spostata al Complesso di San Domenico per il concerto serale del Trio Yablonsky, formato da Janna Gandelman al violino, Dmitry Yablonsky al violoncello e Laia Martín al pianoforte.

Il programma ha attraversato diversi secoli di musica, da Boccherini a Beethoven, da Schubert a Grieg, fino a Baruch Berliner. Proprio di Berliner è stata eseguita per la prima volta in assoluto a Città di Castello la Sonata-Fantasia “Abraham”.

«La presenza in Umbria e a Città di Castello di Benjamin Hanna è motivo di gratitudine e orgoglio per tutti noi», hanno dichiarato il sindaco Luca Secondi e l’assessore Michela Botteghi, sottolineando come la visita rappresenti un ulteriore riconoscimento per il valore internazionale della manifestazione.

Anche Silvia Polidori ha evidenziato il significato della giornata: «La loro presenza rappresenta un’importante occasione di incontro e conferma il valore della cultura e della musica come strumenti di dialogo e di amicizia tra i popoli».

Nel suo saluto, Hanna ha ricordato i 75 anni dalla ripresa delle relazioni diplomatiche tra Germania e Italia dopo la Seconda guerra mondiale, richiamando il ruolo della cultura nel rafforzare i rapporti tra i popoli e nel costruire un’Europa più forte.

Il Festival delle Nazioni prosegue oggi, giovedì 10 settembre, con gli appuntamenti di Monterchi e Città di Castello, per poi chiudersi venerdì 11 settembre al Teatro degli Illuminati con la prima assoluta di “Bach dance concert – indoor”, con la Compagnia Zappalà Danza e il pianista Ramin Bahrami.