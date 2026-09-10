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Domenica 13 settembre al Centro Commerciale Castello torna “Amici a 4 zampe in passerella” iscrizioni aperte fino alle 21 di sabato 12 settembre

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Seconda edizione della sfilata canina: iscrizione gratuita, premi per il cane più bello e il più simpatico

Domenica 13 settembre, dalle 17, torna al Centro Commerciale Castello la seconda edizione di “Amici a 4 zampe in passerella”, iniziativa dedicata ai cani e ai loro proprietari.

La sfilata è aperta sia ai cani di razza che ai meticci, purché muniti di microchip.

La partecipazione è gratuita e le iscrizioni resteranno aperte fino alle 21 di sabato 12 settembre, con un massimo di 60 partecipanti.

Nella giornata di domenica, dalle 10 alle 16, sarà possibile ritirare il pettorale e il kit di partecipazione presso lo stand ENPA allestito all’interno del Centro Commerciale Castello.

Due le categorie previste: il cane più bello e il cane più simpatico. Per i vincitori sono previsti trofei, gift card e prodotti dedicati agli amici a quattro zampe, mentre gadget saranno distribuiti anche ai partecipanti.

L’evento è realizzato in collaborazione con PetStore Conad, Canile Lerchi Enpa Alto Tevere Umbro, Fido Pulito Mobile e Vitakraft Italia.

Per informazioni e iscrizioni sono disponibili i numeri 340 2704469 e 338 7343005, oppure l’indirizzo info@centrocommercialecastello.it.

Una giornata pensata per unire divertimento, sensibilità verso gli animali e partecipazione, con i cani protagonisti assoluti della passerella.

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