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Città di Castello, ripartono gli allenamenti dell’Atletica Libertas per Pulcini ed Esordienti

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Sono tornati in pista i bambini dai 4 ai 10 anni, tra attività motoria, divertimento e primi passi nel mondo dell’atletica

Sono ripresi gli allenamenti dei più piccoli dell’Atletica Libertas Città di Castello.

A tornare in pista sono stati i Pulcini, fascia di età dai 4 ai 6 anni, e gli Esordienti, dai 7 ai 10 anni, protagonisti di una nuova stagione dedicata alla scoperta dell’attività sportiva.

Per i bambini si tratta di un percorso pensato per avvicinarsi all’atletica attraverso il movimento, il gioco e il divertimento, con attività adatte alle diverse fasce d’età.

La ripresa degli allenamenti segna così l’inizio di un nuovo anno per il settore giovanile della società tifernate, con l’obiettivo di far crescere nei più piccoli la passione per lo sport e per l’attività all’aria aperta.

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