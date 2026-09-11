Sansepolcro, sicurezza urbana: Prefettura approva progetto videosorveglianza, previste 54 nuove telecamere

Importante passo avanti per il potenziamento della sicurezza urbana a Sansepolcro. Ieri, giovedì 10 settembre, nell’ambito della riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduta dal Prefetto di Arezzo Fabrizio Stelo, è stato esaminato e approvato il progetto di videosorveglianza presentato dal Comune di Sansepolcro per la partecipazione al bando 2026 del Ministero dell’Interno. Il bando è destinato al finanziamento dei sistemi di videosorveglianza nell’ambito dei Patti per l’attuazione della sicurezza urbana. Il parere favorevole del Comitato rappresenta un passaggio necessario e particolarmente significativo: il progetto sarà ora trasmesso al Ministero dell’Interno, al quale spettano le successive determinazioni in merito all’assegnazione delle risorse.

In caso di finanziamento, il progetto consentirà al Comune di installare 54 nuove telecamere, che andranno ad aggiungersi alla rete di videosorveglianza già presente sul territorio, rafforzandone ulteriormente la copertura e l’efficacia. Un investimento che si inserisce nel percorso portato avanti dall’Amministrazione comunale negli ultimi anni per incrementare gli strumenti a disposizione per il controllo del territorio e per supportare concretamente il lavoro quotidiano delle Forze dell’Ordine.

“L’approvazione da parte della Prefettura è un risultato importante e ci permette di compiere un ulteriore passo verso il potenziamento della nostra rete di videosorveglianza – dichiara il consigliere comunale Luca Ciavattini –. Un risultato che è anche frutto dell’attenzione e del lavoro portato avanti dal nostro Corpo di Polizia Municipale, che voglio ringraziare. Dietro alla partecipazione a questi bandi c’è infatti un importante lavoro tecnico e amministrativo di progettazione, predisposizione della documentazione e monitoraggio delle opportunità di finanziamento. È anche grazie a questo impegno se negli ultimi anni il Comune è riuscito a intercettare diverse risorse da destinare al potenziamento della sicurezza e della videosorveglianza sul territorio. L’Amministrazione, infatti, ha investito molto in su questo fronte perché riteniamo che la tecnologia, utilizzata in stretta collaborazione con le Forze dell’Ordine, rappresenti uno strumento prezioso sia sul piano della prevenzione sia per le attività di indagine. Ora attendiamo l’esito del bando ministeriale: ottenere il finanziamento significherebbe poter aggiungere altre 54 telecamere a quelle già installate (oltre un centinaio) e aumentare in maniera significativa la capacità di presidio del nostro territorio.”

Il progetto di Sansepolcro rientra tra quelli esaminati ieri insieme alle proposte presentate da altri Comuni e Unioni di Comuni della provincia. Il Comitato ha verificato la coerenza dei progetti con gli obiettivi di prevenzione e contrasto della criminalità diffusa e predatoria e con le esigenze di controllo del territorio indicate dalle amministrazioni locali. L’Amministrazione comunale continuerà quindi a seguire l’iter presso il Ministero dell’Interno, con l’obiettivo di ottenere le risorse necessarie alla realizzazione del nuovo intervento.