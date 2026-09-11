Citerna, conclusi lavori da 1,6 milioni alla scuola Leopardi di Pistrino: inaugurazione con il sottosegretario Emanuele Prisco

Giovedì 10 settembre si è tenuta l’inaugurazione alla presenza del sottosegretario di stato On.

Emanuele Prisco

Citerna – La scuola secondaria di I Grado “G. Leopardi” di Pistrino torna a disposizione della

comunità scolastica dopo un importante intervento di adeguamento sismico e riqualificazione

dell’edificio. L’inaugurazione si è tenuta giovedì 10 settembre alle ore 17:45, alla presenza

del Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno On. Emanuele Prisco, al Vice Prefetto Vicario

facente funzione presso la Prefettura di Perugia, Maura Nicolina Perrotta, al Vice Presidente del

Consiglio Regionale, Paola Agabiti, al consigliere regionale Letizia Michelini, insieme ai

rappresentanti dell’Amministrazione Comunale, il Sindaco, Enea Paladino, il Vice Sindaco, Paolo

Carlini, l’Assessore all’Istruzione, Valentina Ercolani, alle autorità, ai tecnici che hanno seguito

l’intervento, all’impresa esecutrice, alla dirigenza scolastica, ai docenti, al personale, agli studenti e

alle famiglie. Con l’occasione l’Amministrazione Comunale ha premiato anche gli studenti

meritevoli per l’anno scolastico 2025/2026.

L’intervento ha riguardato il corpo principale dell’edificio destinato alle attività didattiche, con una

superficie superiore ai 1.000 metri quadrati, ed è stato finalizzato a garantire condizioni di sicurezza

strutturale adeguate agli attuali standard e alla normativa vigente. Un intervento profondo

sull’edificio esistente, che ha permesso di conservarne l’identità e, al tempo stesso, di migliorarne in

maniera significativa la sicurezza e la funzionalità.

Un intervento strutturale importante. A partire dagli studi di vulnerabilità sismica, il progetto ha

previsto un articolato sistema di opere strutturali. Tra gli interventi principali figurano la

realizzazione di telai esterni in carpenteria metallica, collegati alla struttura esistente in cemento

armato e dotati di sistemi di controventamento, oltre alla realizzazione di nuove fondazioni a platea

su pali in cemento armato, necessarie a sostenere il nuovo sistema di rinforzo. Particolare attenzione

è stata dedicata anche alle coperture. Le precedenti strutture pesanti in laterocemento sono state

rimosse e sostituite con nuove coperture leggere in acciaio e con pannelli, eliminando una delle

principali vulnerabilità. Sono stati inoltre consolidati i solai dei due piani dell’edificio, con

interventi finalizzati anche alla prevenzione dei fenomeni di sfondellamento. Alle opere strutturali

si sono aggiunti importanti interventi sugli impianti e sulle finiture: il rifacimento del sistema

fognario per le acque meteoriche e nere, dell’anello antincendio e del sistema anticaduta in

copertura, oltre a interventi sugli impianti elettrico e idraulico, sui tramezzi, sugli intonaci e sulle

tinteggiature. Un’opera da oltre 1,6 milioni di euro. Il valore complessivo dell’intervento ammonta

infatti a 1.627.800 euro, con un finanziamento articolato tra diverse fonti:

PNRR – NextGenerationEU: 835.000 euro;

Regione Umbria: 630.000 euro;

Comune di Citerna: 162.800 euro.

L’intervento rientra nel PNRR – Missione 4, Componente 1, Investimento 3.3, dedicato alla messa

in sicurezza e alla riqualificazione dell’edilizia scolastica. La conclusione dei lavori ha comportato

anche le verifiche previste nell’ambito del PNRR e relative al principio DNSH – “Do No

Significant Harm”, con i controlli riguardanti materiali, gestione dei rifiuti di cantiere e principali

aspetti ambientali ed energetici.

Un cantiere complesso, con la scuola sempre operativa. Particolarmente significativo è stato il

modo in cui i lavori sono stati realizzati. Il cantiere si è sviluppato per fasi, mantenendo la scuola in

funzione durante l’esecuzione delle opere. Attraverso la progressiva restituzione dei locali, il

trasferimento interno delle classi e un costante coordinamento degli spazi, è stato possibile garantire

la continuità dell’attività didattica senza ricorrere a sedi scolastiche temporanee. Una scelta che ha

consentito di limitare i disagi per studenti, famiglie e personale scolastico, evitando inoltre ulteriori

costi a carico dell’Amministrazione comunale.

Dopo la risoluzione del precedente contratto, i lavori di completamento sono stati consegnati il 31

marzo 2025 e si sono conclusi il 24 agosto 2026, nel pieno rispetto della scadenza PNRR del 31

agosto.

Una scuola sicura è un investimento sul futuro. La conclusione dell’intervento rappresenta un

risultato importante per Pistrino e per l’intero territorio comunale. La “G. Leopardi” conserva la

propria storia e la propria identità, ma viene restituita a studenti, insegnanti e personale scolastico

con condizioni di sicurezza strutturale e funzionalità adeguate alle esigenze attuali.

L’inaugurazione del 10 settembre è stata quindi l’occasione per condividere con la comunità un

risultato costruito attraverso il lavoro e il coordinamento dell’Amministrazione comunale, dei

tecnici, dell’impresa e dell’istituzione scolastica.

Un intervento complesso, reso possibile dalla collaborazione tra Comune di Citerna, Regione

Umbria e Governo, attraverso le risorse del PNRR, che dimostra come investire nella scuola

significhi investire concretamente nella sicurezza, nella qualità degli spazi e nel futuro delle nuove

generazioni.

“Sono veramente felice per aver portato a termine questa importante opera per tutta la nostra

comunità, per il personale docente e, soprattutto, per i nostri ragazzi – ha dichiarato il Sindaco di

Citerna, Enea Paladino – Si tratta di un’opera che guarda al futuro del nostro territorio, che mette al

primo posto la sicurezza dei nostri studenti e che investe concretamente nell’avvenire di tutto il

sistema scolastico del Comune di Citerna. Desidero ringraziare in modo particolare l’onorevole

Emanuele Prisco per la sua presenza e vicinanza. Un sincero e profondo ringraziamento va inoltre al

lavoro svolto dall’allora Assessore regionale all’Istruzione Paola Agabiti della precedente Giunta

Tesei: il suo impegno è stato un elemento fondamentale per consentire il proseguimento dei

cantieri. Quando il primo finanziamento del PNRR non è più risultato sufficiente a coprire i costi,

sono giunti ben 630.000 euro da parte della Regione Umbria; un risultato straordinario ottenuto

proprio grazie alla volontà dell’Assessore Paola Agabiti di intervenire e sostenere concretamente il

Comune di Citerna”.