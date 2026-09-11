Trestina, oltre 60 trattori d’epoca alla 33ª Motoaratura del CLEAT: il 12 e 13 settembre a Bivio di Canoscio, c’è anche la Ruston del 1907

Anche quest’anno il club C.L.E.A.T. la ormai storica motoaratura in località Bivio di

Canoscio a Trestina nei giorni 12 e 13 Settembre 2026con il seguente programma:

SABATO 12 SETTEMBRE

ORE 10:00 arrivo e sistemazione mezzi

ORE 16:00 inizio aratura trattori d’epoca

ORE 21:00 inizio aratura in notturna

DOMENICA 13 SETTEMBRE

ORE 10:00 aratura con trattori d’epoca fino alle 12:00

ORE 12:30 pranzo

ORE 15:30 inizio aratura con trattori d’epoca

Ci saranno trattori che vengono da Vicenza, Modena, Mantova, Ferrara, Padova,

Treviso, Arezzo, Cortona, Latina, Terni, Forlì, Cesena, più i nostri locali che

racchiudono tutta la Valtiberina. Quest’anno avremo un trattore molto particolare e

molto raro costruito in pochissimi esemplari di una ditta italiana che non vi dirò il

nome ma vi invito a venirlo a vedere, altri pezzi particolari e per concludere una

bellissima macchina a vapore “RUSTON” del 1907 costruita in Inghilterra. Ci sarà

inoltre una esposizione di attrezzature nuove e innovative di aziende locali e non.

Invitiamo tutti gli appassionati e curiosi a venirci a trovare ed a godere della

spettacolare aratura in notturna che è il nostro fiore all’occhiello.