Canoa, tripletta storica per il Canoa Club Città di Castello ai campionati italiani di Policastro

Tre titoli italiani in una sola giornata, mai successo prima in quasi sessant’anni di storia del club. Sulle acque del fiume Bussento, a Policastro, i portacolori del Canoa Club Città di Castello hanno conquistato un risultato che la società guidata dal presidente Tommaso Beccari non aveva mai raggiunto.

Nelle gare Sprint dei campionati italiani assoluti categoria ragazzi, Leonardo Pierangeli ha vinto il titolo nel C1, Federico Pellegrini nel K1, mentre insieme, in coppia nel C2, i due si sono aggiudicati il terzo titolo tricolore della giornata. Il giorno prima Pierangeli aveva già vinto il campionato italiano nella gara Classica, quella più lunga: quattro titoli in due giorni.

A completare il bottino sono arrivate due medaglie d’argento nelle gare a squadre, disputate insieme a Pietro Giorni. Buoni piazzamenti anche per i più giovani Danylo, Alessio e Amedeo.

Soddisfazione nella società, dal presidente al consiglio direttivo fino al responsabile tecnico Carlo Bevicini. Il sindaco Luca Secondi e l’assessore allo sport Riccardo Carletti hanno commentato i risultati definendoli un motivo di orgoglio per la città e per lo sport locale.

Prossimo appuntamento in Umbria, dove saranno assegnati i titoli regionali, prima delle ultime gare di stagione a Cassino e Arrone.

Il Canoa Club Città di Castello è attivo dal 1969 e dal 2015 è centro nazionale per la paracanoa. Ha sede sul Tevere ed è punto di riferimento in Umbria per chi vuole avvicinarsi alla canoa, sia a livello amatoriale che agonistico.