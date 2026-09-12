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Umbertide, brandisce un coltello di 35 centimetri in strada: 37enne denunciato

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Un coltello a serramanico di 35 centimetri, con una lama di 20, brandito per strada nei pressi di un negozio a Umbertide. Protagonista un uomo di 37 anni, in evidente stato di alterazione psicofisica, fermato da un carabiniere della stazione locale che si trovava libero dal servizio.

Con calma e fermezza, il militare è riuscito a convincere l’uomo a consegnare spontaneamente l’arma, evitando che la situazione potesse degenerare. Il 37enne non ha saputo fornire alcuna giustificazione per il possesso del coltello in un luogo pubblico: è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Perugia per porto ingiustificato di oggetto atto a offendere, mentre l’arma è stata sequestrata.

La vicenda arriva a poca distanza dalle recenti modifiche normative che hanno inasprito le sanzioni per il porto abusivo di coltelli e altri oggetti atti a offendere, con particolare attenzione alle lame ripiegabili superiori ai 5 centimetri.

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