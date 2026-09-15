Pieve Santo Stefano, il 4 ottobre escursione al Monte Sacro della Verna per gli 800 anni dalla morte di San Francesco

I Camminatori di Pieve e la parrocchia propongono un percorso di 13 chilometri, con partenza alle 7.15 e pranzo finale al ristorante La Melosa

Domenica 4 ottobre 2026 torna la tradizionale escursione al Monte Sacro della Verna, organizzata dai Camminatori di Pieve insieme alla parrocchia di Pieve Santo Stefano.

L’appuntamento assume quest’anno un significato particolare, perché si inserisce nelle celebrazioni per gli 800 anni dalla morte di San Francesco, avvenuta nel 1226.

Il ritrovo è fissato alle 7 presso il Bar Europa, con partenza alle 7.15.

Il percorso avrà una lunghezza di circa 13 chilometri e un livello di difficoltà indicato in 4 su 5, quindi adatto a chi è abituato a camminare su itinerari impegnativi.

Al termine dell’escursione è previsto il tradizionale pranzo al ristorante La Melosa.

Per partecipare è necessaria la prenotazione obbligatoria.

L’iniziativa vuole unire il piacere del cammino al valore spirituale e simbolico della Verna, luogo profondamente legato alla figura di San Francesco e alla tradizione francescana.