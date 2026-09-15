Altotevere Volley, la forza delle risorse dietro le quinte: da Lucidi a Cecchetti, Madiai, Gregori e Rigucci

Avere la struttura significa anche poter contare su persone che spesso lavorano dietro le quinte, ma il cui apporto diventa necessario, al punto tale da definirle vere e proprie “risorse”. Oltre che sui vari staff, l’Altotevere Volley può contare su più aree operative nelle quali si inseriscono a pieno titolo figure il cui contributo diventa determinante. Non esiste una scala gerarchica, perché ognuno ha dei compiti ben assegnati su determinati versanti, anche se tutti insieme contribuiscono a fare rete. Partiamo dal court manager, ruolo assegnato ad Andrea Lucidi, che – come tale – ha la responsabilità dell’organizzazione, della gestione e della cura del campo di gara e del palazzetto. Uomo di fiducia della società, Lucidi si occupa di tutti gli aspetti inerenti alla partita, sia prima che dopo il suo svolgimento, compresi i dettagli visivi, l’impatto estetico e il clima positivo dell’evento. In questo contesto, rientra anche il compito fondamentale dell’addetto al video check: da quando la ErmGroup Altotevere milita nel campionato di Serie A3 Credem Banca, quindi dal 2022, è Claudio Cecchetti il tecnico che con cura, scrupolo e minuziosità provvede al funzionamento di uno strumento divenuto obbligatorio, attraverso il quale può essere confermata o rivista una decisione arbitrale su richiesta delle singole squadre o anche dello stesso direttore di gara. A proposito di tecnologia, Cecchetti è anche il garante delle dirette streaming previste dalla Lega Pallavolo di Serie A, con immagini e telecronaca. Di non minore importanza le mansioni affidate a Paolo Madiai, sempre pronto a risolvere sia le situazioni in ambito di logistica, sia gli imprevisti che possono verificarsi. Non solo: Paolo Madiai è anche l’accompagnatore ufficiale della ErmGroup in occasione delle trasferte. Relativamente infine all’organizzazione e al coordinamento delle attività che si svolgono al palasport di San Giustino, sono due coloro che lavorano giornalmente a 360 gradi: Gregorio Gregori e Patrizio Rigucci, sempre a disposizione della formazione maggiore e dei gruppi giovanili. Come si può notare, quindi, la crescita di una società poggia le proprie basi sulla presenza di pedine che stanno a ribadire il concetto di fondo: nulla è lasciato al caso.