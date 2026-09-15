Perugia, al via le camminate “Walking Leader” per promuovere salute e socialità

Giovedì 17 settembre il primo appuntamento al percorso verde “Leonardo Cenci”. Il progetto coinvolge Regione Umbria, Usl, Cesvol e associazioni del territorio

Promuovere il movimento, la salute e la socialità attraverso gruppi di cammino organizzati e sicuri. È questo l’obiettivo del progetto regionale “Walking Leader”, promosso dalla Regione Umbria insieme a Usl Umbria 1, Usl Umbria 2 e Cesvol Umbria.

Nel Distretto del Perugino le camminate prenderanno il via giovedì 17 settembre. Il ritrovo è fissato alle 8.30 presso il percorso verde “Leonardo Cenci”, con partenza alle 9 lungo un anello pianeggiante di circa 1,8 chilometri.

L’iniziativa nasce per formare volontari capaci di accompagnare la cittadinanza in percorsi di attività fisica guidata, favorendo al tempo stesso occasioni di incontro e socializzazione.

Collaborano al progetto il Distretto del Perugino e l’associazione Cuor di Leone, con il patrocinio del Comune di Perugia.

Alla giornata inaugurale sono previsti anche i saluti istituzionali di Michela Cardamone, Carla Casciari, Pierluigi Vossi, Costanza Spera e Tiziano Scarponi.

L’appuntamento rientra inoltre nelle iniziative della Rete d’Argento e si svolge in occasione della Giornata Nazionale per la Sicurezza delle Cure.