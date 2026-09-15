Città di Castello, AVIS compie 72 anni: domenica la “Giornata del Donatore”

Messa in Cattedrale e premiazioni in Sala Consiliare. Sono 182 i donatori che riceveranno una benemerenza, cinque quelli premiati con l’oro con rubino per 75 donazioni
L’AVIS Comunale di Città di Castello celebra 72 anni di attività con la tradizionale “Giornata del Donatore”, in programma domenica 20 settembre 2026.
Un traguardo importante per un’associazione che oggi conta circa 1.600 donatori iscritti e che continua a svolgere un ruolo fondamentale nel garantire il fabbisogno di sangue e derivati, non soltanto a livello locale ma anche nel quadro più ampio delle necessità regionali e nazionali.
La giornata inizierà alle 10.30 con la Messa solenne in Cattedrale. Alle 11.30, nella Sala Consiliare del Comune di Città di Castello, si terrà invece la cerimonia di consegna delle benemerenze.
Saranno 182 i donatori premiati. Cinque riceveranno il riconoscimento più prestigioso, la benemerenza in oro con rubino per 75 donazioni: Federica Alberti, Andrea Godioli, Mauro Lucarini, Francesca Migliorati ed Elena Spapperi.
Alla cerimonia interverranno il presidente dell’AVIS Comunale di Città di Castello, i rappresentanti di AVIS Regionale Umbria e AVIS Provinciale di Perugia, l’assessore alle Politiche Sociali Benedetta Calagreti, la dottoressa Elisabetta Agea, responsabile del Centro Trasfusionale di Usl Umbria 1, e il dottor Alessandro Leveque, direttore dell’Unità Operativa di Nefrologia e Dialisi.
La ricorrenza sarà anche l’occasione per ribadire un obiettivo che AVIS considera centrale: aumentare il numero medio delle donazioni annuali e coinvolgere sempre di più le nuove generazioni.
L’associazione sottolinea infatti come il fabbisogno di sangue continui a crescere e come la disponibilità costante dei donatori sia indispensabile per garantire l’autosufficienza.
La “Giornata del Donatore” vuole quindi essere soprattutto un momento di riconoscenza verso chi, con un gesto semplice ma concreto, contribuisce ogni giorno alla tutela della salute della comunità.
ELENCO PREMIATI 2026
RAME
1 ABOURITEI FLORENTINA
20 CAMILLETTI WILLIAM
39 GIUSTI SABRINA
58 ROSSI BARBARA
2 AGRI MATTIA
21 CANCELLIERI VALENTINA
40 GNASPINI CECILIA
59 ROSSI FRANCESCO (2001)
3 ANDREOLI RICCARDO
22 CANTALAMESSA CARBONI TOMMASO
41 GUERRIERI LIVIA
60 ROSSI PAOLA
4 ANTONIUCCI SILVIO
23 CANTONI CECILIA
42 HOXHA ALESSANDRO
61 SALVATORI PIER PAOLO
5 ASCIONE VIRGINIA
24 CAPACCIONI CAMILLA
43 INNOCENTINI CHIARA
62 SCATENI SONIA
6 BAGIACCHI ALEXANDRU
25 CARINI VITTORIA
44 KITANE MARIE PAULINE CODOU
63 SEVERINI GREGORIO
7 BALDELLI FEDERICO
26 CARLINI GREGORIO
45 LA PORTA JENNIFER PATRICIA
64 SIMONUCCI ANNA
8 BENICHOU AYOUB
27 CASI VALERIO
46 LEONARDI ALESSIO
65 SMACCHIA MATTIA
9 BERNACCHI GIULIO
28 CEBOTARI VICTORIA
47 LOCCHI MARTINA
66 STINCHI AURORA
10 BETTACHE BOUCHRA
29 CHIARIONI MICHELE
48 MANGIONI MARTINA
67 TOGNELLI MATTEO
11 BEVILACQUA ERICA MARIA
30 CONTE DAVIDE
49 MANTINI FRANCESCA
68 TORNELLI SERENA
12 BIANCHI ELIA
31 CONTESTABILE MONICA
50 MARZIALI MICHELE
69 UGOLINI LINDA
13 BIANCHI MICHELE
32 CRISPOLTONI STEFANO
51 MOLLICCHI LUDOVICA
70 VENOSA GIUSEPPE
14 BOUKIDER ISLAM ANISE
33 DEL BENE CATERINA
52 OTTAVIANI ALBERTO MARIA
71 VERI STEFANO
15 BRACCIONI LORENZO
34 DISTASO ELIO EMANUELE
53 PAUSELLI OBERDAN
72 VICHI ANNA
16 BRUNETTI BEATRICE
35 DUGO VALENTINA
54 PERUGINI DANIELE
73 VOLPI PIETRO
17 BRUSCHI ALESSANDRO
36 FIORUCCI FRANCESCO (1984)
55 RAMA RAMADAN
74 WATKI SOUFIANE
18 BUSCHI ELIA
37 FONTAINE JULIEN GEORGES JEAN
56 RICCARDINI ALESSIA
75 ZANELLI DANIELE
19 CALABRESI ANDREA
38 GIULIANI ALESSIO
57 ROSSI AMANDA
ARGENTO
1 ALLEGRIA SIMONE
11 CINQUILLI CARLO
21 LUCACCIONI ALESSIO (1999)
31 MORETTI RICCARDO
2 AQUILANI CLEMENTINA
12 COLTRIOLI LORENZO
22 MARCONI LUCA
32 PARADISI PATRIZIA
3 BALDUCCI DANIELE
13 FEGADOLI MARCO
23 MARIANNELLI MATTIA
33 PELLEGRINI PATRIZIA
4 BARELLI CHIARA
14 GAGGIOLI ARIANNA
24 MARINELLI ASYA
34 PETTINARI ANDREA
5 BRAVI MATTIA
15 GANGANELLI ANNA
25 MARTINI SIMONE
35 POLIDORI PAOLA
6 BRILLINI DIEGO
16 GIACINTI FEDERICA
26 MENCACCINI LORENZO
36 PRIORE CHRISTIAN ALBERTO
7 BUCCI ANNA
17 GORI CESARE
27 MENCARELLI FRANCESCA
37 SMACCHIA MICHAEL
8 BUCCI FRANCESCO
18 GRANCI VALENTINA
28 MIGLIORATI GABRIO
38 STAZI LUCIO
9 CAPACCIONI CHIARA
19 GRASSELLI SILVIA
29 MIGLIORATI MICOL
39 VALIGI LORENZO
10 CIAFFONE MAICOL
20 HALILOU MERYAM
30 MILLI FIAMMA
40 VARRASSI RICCARDO
ARGENTO DORATO
1 BELLI ROBERTO
12 CELESTINI ROSSELLA
23 LIGNANI MARCHESANI G. ANDREA
34 PASQUALINI MARCO
2 BIANCHI LEONARDO
13 CORADAZZI GIONATAN
24 LUCHETTI IRENE
35 PASQUI CHIARA
3 BIANCHINI PAOLO
14 FERRANDINO LILIA
25 MANNARINI BONAVENTURA LUCA
36 PESCARI LUCIA
4 BOMBARDIERE LUCA
15 FERRI LAURA
26 MARIACCI SABRINA
37 PISCIOLINI NICOLA
5 BOTU SERGIU AURELIAN
16 FLAMINI GIOVANNI
27 MARINELLI AURORA
38 RAGAZZO MARIA
6 BRIGLIO RAFFAELE
17 FORTUNI ANDREA
28 MASSETTI CAMILLO
39 REBISCINI CLARA
7 BUCCINO ANIELLO
18 GALIZI FEDERICO
29 MENGHI MICHELE
40 STROZZINI ELEONORA
8 CAPACCIONI DANIELE
19 GIULIETTI VERONICA
30 NARDONI SIMONE
41 TOGNELLI FRANCESCO
9 CAPECCI GIULIA
20 GIUNTI MARIA
31 NESTRI MARCELLA
42 ZANCHI DEBORAH
10 CARRINO ROMEO
21 GROSSO EMILIO
32 ORLANDINI FRANCESCO
43 ZANGARELLI CINZIA
11 CECCARONI ALEX
22 GUSTINELLI MATTEO
33 PAOLONI VALENTINA
ORO
1 BALINI DANIELE
11 MORBIDELLI FRANCESCA
2 BISTARELLI ANDREA
12 MOSCATELLI LIUDMILA
3 CARDELLI MARIO
13 NICCONI JURI
4 CASAGRANDE GIULIO
14 PIERINI LUCIA
5 CECCHETTI SIMONE
15 PILATO MASSIMILIANO
6 FALCINELLI FABRIZIO
16 SERAFINI ROBERTO
8 GRILLI BARBARA
17 TRONA FRANCESCA
9 MANCEBO LUZ BIRTUDES
18 VOLPI CECILIA
10 MARRONI MARCO
19 ZOI ANDREA
ORO RUBINO
1 ALBERTI FEDERICA
2 GODIOLI ANDREA
3 LUCARINI MAURO
4 MIGLIORATI FRANCESCA
5 SPAPPERI ELENA