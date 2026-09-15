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Città di Castello, AVIS compie 72 anni: domenica la “Giornata del Donatore”

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Messa in Cattedrale e premiazioni in Sala Consiliare. Sono 182 i donatori che riceveranno una benemerenza, cinque quelli premiati con l’oro con rubino per 75 donazioni

L’AVIS Comunale di Città di Castello celebra 72 anni di attività con la tradizionale “Giornata del Donatore”, in programma domenica 20 settembre 2026.

Un traguardo importante per un’associazione che oggi conta circa 1.600 donatori iscritti e che continua a svolgere un ruolo fondamentale nel garantire il fabbisogno di sangue e derivati, non soltanto a livello locale ma anche nel quadro più ampio delle necessità regionali e nazionali.

La giornata inizierà alle 10.30 con la Messa solenne in Cattedrale. Alle 11.30, nella Sala Consiliare del Comune di Città di Castello, si terrà invece la cerimonia di consegna delle benemerenze.

Saranno 182 i donatori premiati. Cinque riceveranno il riconoscimento più prestigioso, la benemerenza in oro con rubino per 75 donazioni: Federica Alberti, Andrea Godioli, Mauro Lucarini, Francesca Migliorati ed Elena Spapperi.

Alla cerimonia interverranno il presidente dell’AVIS Comunale di Città di Castello, i rappresentanti di AVIS Regionale Umbria e AVIS Provinciale di Perugia, l’assessore alle Politiche Sociali Benedetta Calagreti, la dottoressa Elisabetta Agea, responsabile del Centro Trasfusionale di Usl Umbria 1, e il dottor Alessandro Leveque, direttore dell’Unità Operativa di Nefrologia e Dialisi.

La ricorrenza sarà anche l’occasione per ribadire un obiettivo che AVIS considera centrale: aumentare il numero medio delle donazioni annuali e coinvolgere sempre di più le nuove generazioni.

L’associazione sottolinea infatti come il fabbisogno di sangue continui a crescere e come la disponibilità costante dei donatori sia indispensabile per garantire l’autosufficienza.

La “Giornata del Donatore” vuole quindi essere soprattutto un momento di riconoscenza verso chi, con un gesto semplice ma concreto, contribuisce ogni giorno alla tutela della salute della comunità.

ELENCO PREMIATI 2026
RAME

1 ABOURITEI FLORENTINA

20 CAMILLETTI WILLIAM

39 GIUSTI SABRINA

58 ROSSI BARBARA

2 AGRI MATTIA

21 CANCELLIERI VALENTINA

40 GNASPINI CECILIA

59 ROSSI FRANCESCO (2001)

3 ANDREOLI RICCARDO

22 CANTALAMESSA CARBONI TOMMASO

41 GUERRIERI LIVIA

60 ROSSI PAOLA

4 ANTONIUCCI SILVIO

23 CANTONI CECILIA

42 HOXHA ALESSANDRO

61 SALVATORI PIER PAOLO

5 ASCIONE VIRGINIA

24 CAPACCIONI CAMILLA

43 INNOCENTINI CHIARA

62 SCATENI SONIA

6 BAGIACCHI ALEXANDRU

25 CARINI VITTORIA

44 KITANE MARIE PAULINE CODOU

63 SEVERINI GREGORIO

7 BALDELLI FEDERICO

26 CARLINI GREGORIO

45 LA PORTA JENNIFER PATRICIA

64 SIMONUCCI ANNA

8 BENICHOU AYOUB

27 CASI VALERIO

46 LEONARDI ALESSIO

65 SMACCHIA MATTIA

9 BERNACCHI GIULIO

28 CEBOTARI VICTORIA

47 LOCCHI MARTINA

66 STINCHI AURORA

10 BETTACHE BOUCHRA

29 CHIARIONI MICHELE

48 MANGIONI MARTINA

67 TOGNELLI MATTEO

11 BEVILACQUA ERICA MARIA

30 CONTE DAVIDE

49 MANTINI FRANCESCA

68 TORNELLI SERENA

12 BIANCHI ELIA

31 CONTESTABILE MONICA

50 MARZIALI MICHELE

69 UGOLINI LINDA

13 BIANCHI MICHELE

32 CRISPOLTONI STEFANO

51 MOLLICCHI LUDOVICA

70 VENOSA GIUSEPPE

14 BOUKIDER ISLAM ANISE

33 DEL BENE CATERINA

52 OTTAVIANI ALBERTO MARIA

71 VERI STEFANO

15 BRACCIONI LORENZO

34 DISTASO ELIO EMANUELE

53 PAUSELLI OBERDAN

72 VICHI ANNA

16 BRUNETTI BEATRICE

35 DUGO VALENTINA

54 PERUGINI DANIELE

73 VOLPI PIETRO

17 BRUSCHI ALESSANDRO

36 FIORUCCI FRANCESCO (1984)

55 RAMA RAMADAN

74 WATKI SOUFIANE

18 BUSCHI ELIA

37 FONTAINE JULIEN GEORGES JEAN

56 RICCARDINI ALESSIA

75 ZANELLI DANIELE

19 CALABRESI ANDREA

38 GIULIANI ALESSIO

57 ROSSI AMANDA

ARGENTO

1 ALLEGRIA SIMONE

11 CINQUILLI CARLO

21 LUCACCIONI ALESSIO (1999)

31 MORETTI RICCARDO

2 AQUILANI CLEMENTINA

12 COLTRIOLI LORENZO

22 MARCONI LUCA

32 PARADISI PATRIZIA

3 BALDUCCI DANIELE

13 FEGADOLI MARCO

23 MARIANNELLI MATTIA

33 PELLEGRINI PATRIZIA

4 BARELLI CHIARA

14 GAGGIOLI ARIANNA

24 MARINELLI ASYA

34 PETTINARI ANDREA

5 BRAVI MATTIA

15 GANGANELLI ANNA

25 MARTINI SIMONE

35 POLIDORI PAOLA

6 BRILLINI DIEGO

16 GIACINTI FEDERICA

26 MENCACCINI LORENZO

36 PRIORE CHRISTIAN ALBERTO

7 BUCCI ANNA

17 GORI CESARE

27 MENCARELLI FRANCESCA

37 SMACCHIA MICHAEL

8 BUCCI FRANCESCO

18 GRANCI VALENTINA

28 MIGLIORATI GABRIO

38 STAZI LUCIO

9 CAPACCIONI CHIARA

19 GRASSELLI SILVIA

29 MIGLIORATI MICOL

39 VALIGI LORENZO

10 CIAFFONE MAICOL

20 HALILOU MERYAM

30 MILLI FIAMMA

40 VARRASSI RICCARDO

ARGENTO DORATO

1 BELLI ROBERTO

12 CELESTINI ROSSELLA

23 LIGNANI MARCHESANI G. ANDREA

34 PASQUALINI MARCO

2 BIANCHI LEONARDO

13 CORADAZZI GIONATAN

24 LUCHETTI IRENE

35 PASQUI CHIARA

3 BIANCHINI PAOLO

14 FERRANDINO LILIA

25 MANNARINI BONAVENTURA LUCA

36 PESCARI LUCIA

4 BOMBARDIERE LUCA

15 FERRI LAURA

26 MARIACCI SABRINA

37 PISCIOLINI NICOLA

5 BOTU SERGIU AURELIAN

16 FLAMINI GIOVANNI

27 MARINELLI AURORA

38 RAGAZZO MARIA

6 BRIGLIO RAFFAELE

17 FORTUNI ANDREA

28 MASSETTI CAMILLO

39 REBISCINI CLARA

7 BUCCINO ANIELLO

18 GALIZI FEDERICO

29 MENGHI MICHELE

40 STROZZINI ELEONORA

8 CAPACCIONI DANIELE

19 GIULIETTI VERONICA

30 NARDONI SIMONE

41 TOGNELLI FRANCESCO

9 CAPECCI GIULIA

20 GIUNTI MARIA

31 NESTRI MARCELLA

42 ZANCHI DEBORAH

10 CARRINO ROMEO

21 GROSSO EMILIO

32 ORLANDINI FRANCESCO

43 ZANGARELLI CINZIA

11 CECCARONI ALEX

22 GUSTINELLI MATTEO

33 PAOLONI VALENTINA

ORO

1 BALINI DANIELE

11 MORBIDELLI FRANCESCA

2 BISTARELLI ANDREA

12 MOSCATELLI LIUDMILA

3 CARDELLI MARIO

13 NICCONI JURI

4 CASAGRANDE GIULIO

14 PIERINI LUCIA

5 CECCHETTI SIMONE

15 PILATO MASSIMILIANO

6 FALCINELLI FABRIZIO

16 SERAFINI ROBERTO

8 GRILLI BARBARA

17 TRONA FRANCESCA

9 MANCEBO LUZ BIRTUDES

18 VOLPI CECILIA

10 MARRONI MARCO

19 ZOI ANDREA

ORO RUBINO

1 ALBERTI FEDERICA

2 GODIOLI ANDREA

3 LUCARINI MAURO

4 MIGLIORATI FRANCESCA

5 SPAPPERI ELENA

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