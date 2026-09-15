Addio a Nadia Antonini, storica figura della sinistra tifernate: cordoglio a Città di Castello

Profondo cordoglio a Città di Castello per la scomparsa di Nadia Antonini, figura di spicco del panorama istituzionale locale, regionale e nazionale per aver ricoperto diversi ruoli anche in ambito politico e associativo. Figlia del senatore Silvio Antonini, fra i protagonisti della nascita del movimento cooperativo, ha speso la sua vita in particolare nelle istituzioni ricoprendo ruoli di consigliere comunale dal 1988 al 1993 e poi in regione alla guida di importanti dicasteri rimanendo sempre legata al territorio di origine alla sua famiglia e alla comunità tifernate. Il sindaco Luca Secondi a nome della giunta ed il presidente del consiglio comunale, Luciano Bacchetta a nome del consiglio comunale esprimono cordoglio e vicinanza alla famiglia in questo momento di profondo dolore nel ricordo commosso di un amministratore che lascia un segno indelebile prima di tutto a livello umano e politico-istituzionale rinnovando “le più sentite condoglianze alla famiglia, al figlio Lorenzo, alle sorelle Donatella e Mariolina, già funzionaria comunale.



