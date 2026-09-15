Montone, due giornate nel segno della memoria e dell’amicizia tra Italia e India

Il 18 settembre incontro tra gli studenti di Montone e Belgaum, il 19 inaugurazione del nuovo sentiero dedicato a VC Yeshwant Ghadge

Montone si prepara a vivere due giornate dedicate alla memoria storica, al dialogo tra i popoli e all’amicizia tra Italia e India.

L’iniziativa, dal titolo “Eredità del valore, futuro dell’amicizia”, è in programma venerdì 18 e sabato 19 settembre 2026 e ruota attorno alla figura di VC Yeshwant Ghadge, il soldato indiano al quale sarà dedicato un nuovo percorso nel territorio montonese.

Il primo appuntamento è fissato per venerdì 18 settembre alle 10, all’Auditorium San Fedele, dove si terrà un incontro online tra gli studenti di Montone e quelli di Belgaum, in India. Un momento di confronto pensato per avvicinare le giovani generazioni attraverso la conoscenza reciproca e il racconto della memoria.

La seconda giornata sarà invece dedicata all’inaugurazione del Sentiero VC Yeshwant Ghadge. Il ritrovo è previsto per sabato 19 settembre alle 7.30 in Piazza Fortebraccio, da dove partirà anche l’escursione lungo il nuovo percorso.

L’iniziativa si inserisce in un percorso di valorizzazione della memoria storica e dei legami internazionali del territorio, con il coinvolgimento del Comune di Montone, dell’Ambasciata dell’India, delle scuole e delle realtà locali.

Il filo conduttore delle due giornate è racchiuso nello slogan “Tutti sotto lo stesso sole – All under the same sun”, a sottolineare il valore universale del ricordo, del rispetto e dell’amicizia tra comunità diverse.