Search
Comunicazioni amministrativeIn evidenzaMonterchi

Monterchi, il Comune augura buon anno scolastico: benvenuto alla nuova dirigente Samantha Donati

Data:

Servizi pronti con l’avvio delle lezioni: mensa già attiva al nido, dalla prossima settimana partirà anche per infanzia, primaria e secondaria

Con l’inizio delle lezioni, l’Amministrazione comunale di Monterchi ha rivolto un augurio di buon anno scolastico a bambini, ragazzi, famiglie e personale del plesso cittadino e dell’intero Istituto Comprensivo di Anghiari e Monterchi.

Un saluto particolare è stato rivolto alla nuova dirigente scolastica, Samantha Donati, già incontrata dal sindaco per un primo confronto sulle esigenze della comunità scolastica e sugli interventi da programmare nei prossimi mesi.

Il Comune ha anche fatto il punto sui servizi scolastici, confermando che l’organizzazione è pronta a partire in linea con il calendario didattico.

La mensa scolastica è già attiva per l’asilo nido, mentre per le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie il servizio prenderà il via dalla prossima settimana, in concomitanza con l’avvio dei rientri pomeridiani stabiliti dalla scuola.

L’Amministrazione ha infine rivolto un augurio di buon lavoro a tutto il personale scolastico e alle famiglie, con l’auspicio che il nuovo anno possa essere un percorso di crescita, collaborazione e nuove opportunità per gli studenti.

Commenti
Previous article
Città di Castello, chiuse per una settimana le scale mobili del Cassero
Next article
Umbria, calano le donazioni di sangue: Avis lancia l’allarme

Share post:

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Umbria, calano le donazioni di sangue: Avis lancia l’allarme

Redazione Redazione -
Nei primi otto mesi del 2026 registrate 591 donazioni...

Città di Castello, chiuse per una settimana le scale mobili del Cassero

Redazione Redazione -
Da mercoledì 16 a martedì 22 settembre stop al...

Perugia, la Società del Gotto riapre i battenti: un vertice con Comune e vertici della mobilità per ridisegnare il futuro della città

Redazione Redazione -
Dopo la pausa estiva, lo storico sodalizio di via...

Bocca Serriola, successo per il tredicesimo raduno a sostegno del Parco Nazionale del Catria, Nerone e Alpe della Luna

Redazione Redazione -
Associazioni, esperti e numerosi partecipanti si sono ritrovati nella...

Primo Piano Notizie

Direttore responsabile Michele Tanzi Aut. Tribunale Perugia n 21/2001 – Reg periodici aut. del 06/07/2001 – P.IVA 02487440543 info 075 85 83260 – 335 5453708

Privacy

News

Umbria, calano le donazioni di sangue: Avis lancia l’allarme

Attualità 0
Nei primi otto mesi del 2026 registrate 591 donazioni...

© 2024 Primo Piano Notizie