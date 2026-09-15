Monterchi, il Comune augura buon anno scolastico: benvenuto alla nuova dirigente Samantha Donati

Servizi pronti con l’avvio delle lezioni: mensa già attiva al nido, dalla prossima settimana partirà anche per infanzia, primaria e secondaria

Con l’inizio delle lezioni, l’Amministrazione comunale di Monterchi ha rivolto un augurio di buon anno scolastico a bambini, ragazzi, famiglie e personale del plesso cittadino e dell’intero Istituto Comprensivo di Anghiari e Monterchi.

Un saluto particolare è stato rivolto alla nuova dirigente scolastica, Samantha Donati, già incontrata dal sindaco per un primo confronto sulle esigenze della comunità scolastica e sugli interventi da programmare nei prossimi mesi.

Il Comune ha anche fatto il punto sui servizi scolastici, confermando che l’organizzazione è pronta a partire in linea con il calendario didattico.

La mensa scolastica è già attiva per l’asilo nido, mentre per le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie il servizio prenderà il via dalla prossima settimana, in concomitanza con l’avvio dei rientri pomeridiani stabiliti dalla scuola.

L’Amministrazione ha infine rivolto un augurio di buon lavoro a tutto il personale scolastico e alle famiglie, con l’auspicio che il nuovo anno possa essere un percorso di crescita, collaborazione e nuove opportunità per gli studenti.