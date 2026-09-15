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Città di Castello, 18 studenti del “Plinio il Giovane” impegnati negli scavi di Gravisca

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Al via il progetto FSL 2026-2027: gli studenti delle classi quarte partecipano alla campagna archeologica diretta dall’Università di Perugia

È iniziato sabato 12 settembre il progetto Gravisca (FSL) del Liceo “Plinio il Giovane” di Città di Castello per l’anno scolastico 2026-2027.

Sono 18 gli studenti delle classi quarte, provenienti dai diversi indirizzi dell’istituto, partiti alla volta di Tarquinia Lido per prendere parte a una vera e propria campagna di scavo archeologico.

L’attività si svolge presso il santuario emporico di Gravisca ed è diretta dal professor Lucio Fiorini dell’Università degli Studi di Perugia.

Prima dell’esperienza sul campo, il gruppo ha visitato la necropoli di Monterozzi e il Museo Nazionale, tappe utili per entrare nel contesto storico e archeologico del territorio.

Il progetto offre agli studenti la possibilità di vivere in prima persona il lavoro della ricerca archeologica, passando dalla formazione teorica all’esperienza diretta sullo scavo.

Un’occasione importante di crescita e orientamento, che mette in contatto i ragazzi con il mondo universitario e con un’attività di studio concreta, svolta direttamente sul campo.

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