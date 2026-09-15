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Città di Castello, sabato 19 settembre la passeggiata “A Passo Lento” lungo il Tevere

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Prima edizione dell’iniziativa promossa dal Lions Club Città di Castello Tiferno con Canoa Club e Studio Naturalistico Hydra

Si chiama “A Passo Lento” la passeggiata naturalistica in programma sabato 19 settembre lungo il fiume Tevere, con partenza dalla sede del Canoa Club Città di Castello.

L’iniziativa, alla sua prima edizione, è organizzata dal Lions Club Città di Castello Tiferno in collaborazione con il Canoa Club Città di Castello e lo Studio Naturalistico Hydra di Tuoro sul Trasimeno.

Il ritrovo è previsto alle 16.30, mentre la partenza della passeggiata è fissata per le 17.30. Il percorso avrà una durata di circa un’ora e mezza e, al rientro, è previsto un momento conviviale con buffet.

Durante la passeggiata alcuni esperti naturalisti accompagneranno i partecipanti alla scoperta delle caratteristiche della fauna e della flora del Tevere, soffermandosi anche sui temi dell’inquinamento e dei rischi per l’ecosistema fluviale.

Spazio anche alla storia geologica del fiume, dalla sua origine fino all’evoluzione che ha portato alla conformazione attuale.

L’obiettivo è quello di proporre non soltanto una passeggiata nella natura, ma anche un momento di conoscenza e sensibilizzazione sull’importanza di mantenere il fiume in equilibrio, tutelandone biodiversità e qualità ambientale.

La partecipazione è su prenotazione. Per informazioni è possibile contattare Elisa al 340 8380646 oppure Anna al 366 5065543.

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