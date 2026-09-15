Città di Castello Rugby, definito lo staff tecnico per la stagione 2026-2027

Dalla direzione tecnica al minirugby, fino alle formazioni giovanili e senior: presentata la struttura che coordinerà il club insieme ai Centauri Rugby

Il Città di Castello Rugby ha definito lo staff tecnico per la stagione 2026-2027, con una struttura che coinvolge tutte le categorie, dal minirugby alle formazioni giovanili fino alle squadre senior maschile e femminile.

Alla guida dell’area tecnica ci sarà Nicolas Epifani, nel ruolo di direttore tecnico. Fabio Ciotti sarà responsabile del settore minirugby, mentre Matilde Di Buono seguirà la psicomotricità del minirugby. Simone Chiasserini ricoprirà invece l’incarico di preparatore atletico.

Definiti anche i referenti delle diverse sedi: Fabio Ciotti per Sansepolcro, Alessandro Gori per Città di Castello e Alessandro Mordacci per Umbertide.

Per quanto riguarda il settore Centauri Minirugby, nell’Under 6-8 lavoreranno Michele Brilli, Matteo Marrani ed Elena Agricola. L’Under 10 sarà affidata a Fabio Ciotti, Girolamo Galasso ed Edoardo Zanchi, mentre per l’Under 12 ci saranno Kolya Castiglia e Sandro Barbagli. Alla sede di Umbertide opereranno Alessandro Mordacci ed Elena Agricola.

Nel settore giovanile del Città di Castello Rugby, l’Under 14 sarà seguita da Nicolas Epifani e Simone Buono, con Filippo Zucchini responsabile della psicomotricità. L’Under 16 sarà allenata da Alessandro Cestini, mentre l’Under 18 sarà affidata a Tommaso Di Buono.

Per la Seniores maschile, Nicolas Epifani sarà allenatore, affiancato da Tommaso Di Buono e Alessandro Cestini come assistenti, con Simone Chiasserini preparatore atletico. La Seniores femminile sarà invece guidata da Marcello Panarese.

Una struttura ampia e articolata, pensata per dare continuità al lavoro tecnico e accompagnare la crescita degli atleti lungo tutto il percorso, dai primi passi nel minirugby fino alle categorie senior.