Pieve Santo Stefano, il sindaco Marcelli agli studenti: “Investire nella scuola significa investire nel futuro”

Il messaggio per l’avvio del nuovo anno scolastico rivolto all’Istituto “Fanfani-Camaiti”, alle famiglie e al personale. Un pensiero speciale anche ai bambini del Nido comunale

Con l’inizio del nuovo anno scolastico, il sindaco di Pieve Santo Stefano Claudio Marcelli ha rivolto un messaggio di augurio a tutte le studentesse e gli studenti dell’Istituto Omnicomprensivo “Fanfani-Camaiti”, alle famiglie, agli insegnanti, al dirigente scolastico e a tutto il personale.

Nel suo intervento, Marcelli ha sottolineato il valore della scuola soprattutto in una realtà di piccole dimensioni come Pieve Santo Stefano, dove gli istituti rappresentano non soltanto luoghi di formazione, ma anche spazi nei quali bambini e ragazzi crescono, costruiscono relazioni e iniziano a progettare il proprio futuro.

Il sindaco ha ricordato anche l’impegno dell’Amministrazione sul fronte dei servizi, dalla manutenzione degli edifici scolastici alla mensa interamente gestita dal Comune, fino al trasporto scolastico.

Servizi che, ha evidenziato, diventano ogni anno più complessi da sostenere per i Comuni, tra aumento dei costi e risorse che non crescono allo stesso ritmo.

«Continueremo a farlo – ha sottolineato Marcelli – perché crediamo che ogni euro investito nella scuola sia un investimento sul futuro di Pieve Santo Stefano».

Un pensiero particolare è stato rivolto infine ai bambini e alle bambine del Nido comunale, alle loro famiglie e alle educatrici.

«Per alcuni di loro oggi comincia una nuova avventura, fatta di giochi, scoperte, nuove amicizie e anche qualche inevitabile lacrima. A loro voglio dire semplicemente: divertitevi, giocate e abbiate tanta curiosità».

L’augurio conclusivo è per un anno «di crescita, conoscenza, soddisfazioni e nuove opportunità».