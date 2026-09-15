Città di Castello, chiuse per una settimana le scale mobili del Cassero

Da mercoledì 16 a martedì 22 settembre stop al pubblico per la revisione generale dell’impianto
Le scale mobili del Cassero resteranno chiuse al pubblico da mercoledì 16 a martedì 22 settembre.
La sospensione del servizio si rende necessaria per consentire la revisione generale dell’impianto e l’esecuzione degli interventi straordinari già programmati.
La chiusura resterà in vigore fino al completamento dei lavori.
Per gli utenti si tratterà quindi di una settimana di stop, necessaria per garantire il corretto funzionamento e la sicurezza dell’impianto.
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