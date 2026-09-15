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Perugia, la Società del Gotto riapre i battenti: un vertice con Comune e vertici della mobilità per ridisegnare il futuro della città

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Dopo la pausa estiva, lo storico sodalizio di via Enrico dal Pozzo torna ad animare il dibattito cittadino con un incontro di alto profilo dedicato alle strade, al trasporto pubblico e alla rigenerazione urbana di Perugia.

(Perugia) Dopo la pausa estiva, la Società del Gotto riapre le sue porte e si riconferma uno dei presidi culturali e civici più vivaci della città. Il primo appuntamento del nuovo ciclo di incontri mette subito al centro un tema cruciale per la comunità: il futuro della mobilità, delle infrastrutture e della vivibilità urbana di Perugia.

L’evento vedrà attorno allo stesso tavolo le istituzioni cittadine, i vertici dei trasporti regionali e i rappresentanti del tessuto sociale locale, avviando un confronto aperto e costruttivo sulle grandi sfide urbanistiche che attendono il capoluogo umbro.

I protagonisti del confronto

La tavola rotonda vedrà la partecipazione di relatori di primissimo piano del panorama amministrativo e tecnico del territorio: Francesco Zuccherini – Assessore ai Lavori Pubblici, Piano Strade, Manutenzioni ed Edilizia del Comune di Perugia; Andrea Mazzoni – Amministratore Unico di Società Minimetrò S.p.A.; Emilio Giacchetti – Amministratore Unico di Umbria Mobilità; Lorena Pesaresi – Socia della Società del Gotto ed esponente del mondo associativo locale.

Sviluppo urbano, trasporti e vivibilità: i temi al centro dell’incontro

L’appuntamento nasce dalla volontà di unire le competenze amministrative e gestionali all’ascolto del territorio. Tra i temi principali che verranno approfonditi durante la serata: strade e lavori pubblici: il punto sui cantieri in corso, sulla manutenzione della rete viaria e sulle opere strategiche volte a migliorare i collegamenti nei vari quartieri. Mobilità alternativa e Minimetrò: il ruolo dell’impianto a fune nell’integrazione del trasporto cittadino e le prospettive di efficientamento dei servizi. Il trasporto pubblico locale: le strategie di Umbria Mobilità per connettere in modo sostenibile ed efficace il centro storico con le periferie e la prima cinta urbana. La voce dei cittadini: il contributo attivo dell’associazionismo per stimolare soluzioni che mettano al centro la qualità della vita dei residenti.

«La Società del Gotto riprende la propria attività con l’obiettivo di offrire alla cittadinanza spazi concreti di riflessione e dibattito sui temi identitari e strategici di Perugia. Ripartire dalle infrastrutture e dalla mobilità significa immaginare insieme la città di domani».

L’incontro è aperto alla partecipazione di tutta la cittadinanza, della stampa e degli operatori del settore.

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