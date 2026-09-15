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Umbertide, pubblicata la graduatoria per Lucignolo e YouSpa: i centri partiranno il 28 settembre

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Martedì 22 settembre incontro con i genitori degli ammessi. Il Comune ricorda anche le modalità per assenze, pasti e pagamenti tramite ComunicApp

È stata pubblicata la graduatoria relativa ai Centri di Aggregazione Lucignolo e Spazio Giovani YouSpa per l’anno scolastico 2026-2027.

L’elenco degli ammessi è consultabile all’Albo Pretorio del Comune di Umbertide.

Per presentare l’organizzazione delle attività e fornire tutte le informazioni utili alle famiglie, è stata convocata una riunione per martedì 22 settembre alle 18, negli spazi YouSpa dell’Istituto Comprensivo Umbertide-Montone-Pietralunga, presso la Scuola Media.

I centri ricreativi prenderanno ufficialmente il via lunedì 28 settembre 2026 e proseguiranno per tutta la durata dell’anno scolastico, seguendone il calendario.

Il Comune ricorda inoltre l’importanza dell’utilizzo dell’app ComunicApp o del Portale Genitori, strumenti necessari per comunicare eventuali assenze dei ragazzi e la conseguente disdetta dei pasti.

Attraverso lo stesso sistema sarà possibile visualizzare anche i bollettini PagoPA relativi alla quota mensile di iscrizione e ai pasti, che verranno emessi separatamente.

Ogni pasto avrà un costo di 5 euro e dovrà essere disdetto entro le ore 9 del giorno stesso tramite le modalità previste. In caso di mancata comunicazione, il pasto dovrà comunque essere pagato anche se non usufruito.

Le quote mensili andranno saldate entro il giorno 5 del mese successivo.

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