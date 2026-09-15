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Forza Italia si rafforza a Cannara: Lucia Paoli nominata delegata comunale

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L’attuale assessore della Giunta Gareggia assume l’incarico per il partito azzurro. Insegnante e molto attiva nell’associazionismo locale, era stata la consigliera comunale più votata

Forza Italia continua a strutturarsi sul territorio della provincia di Perugia e lo fa anche a Cannara, dove Lucia Paoli è stata nominata delegata comunale del partito.

Insegnante di scuola primaria, catechista e da tempo impegnata nel mondo dell’associazionismo locale, Paoli è già una figura conosciuta nella vita amministrativa della città. Alle ultime elezioni è risultata la consigliera comunale più votata ed è attualmente assessore nella Giunta guidata dal sindaco Fabrizio Gareggia.

Numerose le deleghe che segue all’interno dell’amministrazione comunale: dall’arredo urbano al centro storico, passando per commercio, edilizia residenziale pubblica, turismo, valorizzazione dei siti francescani e dell’area archeologica di Urvinum Hortense.

La sua nomina rientra nel percorso di organizzazione territoriale che Forza Italia sta portando avanti nei comuni della provincia di Perugia, con l’obiettivo di rafforzare la presenza del partito e il rapporto diretto con le singole realtà locali.

«L’ascolto di ogni località della provincia di Perugia è una priorità», sottolinea Forza Italia nella nota con cui viene ufficializzato l’incarico.

A Lucia Paoli sono arrivati gli auguri di buon lavoro delle segreterie provinciale e regionale del partito.

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