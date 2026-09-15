Montone, “Oltre la visione” parte dalla musica: successo per il concerto francescano a San Fedele

Il primo appuntamento del programma dedicato a San Francesco ha visto protagonisti Alessandro Bianconi all’organo e Alice Agatoni al violino. Domenica 20 settembre la passeggiata tra i luoghi francescani del borgo

Ha preso il via domenica 13 settembre, all’Auditorium San Fedele di Montone, il programma “Oltre la visione. Sulle tracce di Francesco”, iniziativa inserita nel percorso delle celebrazioni per l’VIII centenario della morte di San Francesco.

Il progetto, promosso dall’Associazione Umbria Film Festival nell’anno della trentesima edizione della rassegna, intende sviluppare un percorso tra cinema, arte e musica mettendo al centro temi come pace, fraternità, dialogo, inclusione, rispetto del creato e senso di comunità.

All’appuntamento erano presenti il sindaco Mirco Rinaldi e l’assessore alle Politiche culturali David Gonfia. A introdurre la serata è stata Federica Guerra, responsabile di gestione del MUMO Museo di San Francesco, che ha illustrato il significato del progetto e il suo legame con il percorso culturale dell’Umbria Film Festival.

La curatrice Catia Cecchetti ha poi presentato i protagonisti del concerto “Laus Deo… Suonar di capriccio nella casa di Dio”: Alessandro Bianconi all’organo e Alice Agatoni al violino.

Il programma ha proposto musiche francescane conservate nell’Archivio della Basilica Papale di San Francesco in Assisi, con composizioni di Arcangelo Corelli e padre Antonio Maria Musilli.

Particolarmente suggestiva la cornice dell’Auditorium San Fedele, con il suo organo costruito nel 1828 da Angelo Morettini e recentemente restaurato. Il pubblico ha seguito con attenzione l’esecuzione, chiedendo al termine anche un bis ai musicisti.

Bianconi, diplomato al Conservatorio “F. Morlacchi” di Perugia in Organo e Composizione organistica, è organista della Basilica Papale di San Francesco d’Assisi dal 2008 e della Cattedrale di Città di Castello dal 2002, oltre ad essere direttore della Corale “Antonio Maria Abbatini”. Agatoni, diplomata in Violino nello stesso Conservatorio, ha collaborato con diverse formazioni orchestrali umbre e toscane ed è anche soprano e preparatrice vocale della Schola Cantorum “A.M. Abbatini”.

Il programma proseguirà domenica 20 settembre alle 8.30 con la passeggiata “Architetture e luoghi francescani – Tre luoghi, un’unica storia: passeggiata nel cuore francescano del borgo di Montone”, guidata dall’ingegner Giovanni Cangi.

Il ritrovo è fissato in Piazza Fortebraccio.