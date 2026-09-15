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Virtus San Giustino, primi tornei per la Scuola Calcio: esperienze e crescita per i giovani giallorossi

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Primi Calci al Memorial “Beppe Pitti”, Pulcini a “Calcio Giovane 90” ed Esordienti a Cesenatico per la Alò Cup

È iniziata con entusiasmo la nuova stagione della Scuola Calcio della Virtus San Giustino, già protagonista con diverse categorie in tornei che hanno permesso ai giovani calciatori di confrontarsi con realtà sportive differenti.

Per i Primi Calci il primo appuntamento è stato il 3° Memorial “Beppe Pitti”, disputato al Centro Sportivo di Quarata. Un’occasione importante per i più piccoli, che hanno potuto vivere le emozioni del torneo all’insegna del divertimento e della voglia di stare insieme.

I Pulcini hanno invece preso parte a “Calcio Giovane 90”, manifestazione che ha visto una prima fase disputata nei borghi della Valtiberina e poi la fase finale allo Stadio Bernicchi di Città di Castello.

Esperienza fuori regione per gli Esordienti, impegnati a Cesenatico nella Alò Cup, dove hanno avuto modo di confrontarsi con squadre provenienti da realtà diverse e vivere un’esperienza sportiva e umana significativa.

Tre categorie e tre tornei diversi, ma con un obiettivo comune: crescere attraverso il calcio.

La società sottolinea infatti come, nel percorso della Scuola Calcio, il risultato non sia soltanto quello del campo, ma anche la capacità dei ragazzi di imparare a stare insieme, affrontare le difficoltà, conoscere nuovi compagni e avversari e tornare a casa con qualcosa in più.

Questi primi appuntamenti rappresentano soltanto l’inizio di una stagione che si preannuncia ricca di nuove partite, tornei ed esperienze.

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