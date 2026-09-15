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Sansepolcro, a Palazzo Pretorio la mostra “Progettare un gioiello”

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Dal 18 al 22 settembre in esposizione gli elaborati degli studenti del Liceo Artistico “G. Giovagnoli”. Il progetto nasce da un concorso promosso dal Soroptimist Club di Sansepolcro.

SANSEPOLCRO – Un gioiello come simbolo di identità, appartenenza e valori condivisi. È questo il filo conduttore di “Progettare un gioiello – Un segno di valore”, la mostra in programma dal 18 al 22 settembre 2026 a Palazzo Pretorio, dove saranno esposti gli elaborati realizzati dagli studenti del Liceo Artistico “G. Giovagnoli” di Sansepolcro.

L’inaugurazione è fissata per venerdì 18 settembre alle 17.30, alla presenza delle istituzioni. L’ingresso alla mostra sarà libero.

L’esposizione nasce dal concorso bandito dal Soroptimist Club di Sansepolcro con l’obiettivo di rafforzare l’identità e lo spirito di appartenenza del Club attraverso la realizzazione di un gioiello-spilla destinato a diventare il distintivo ufficiale della presidente in carica.

Il concorso, riservato agli studenti della sezione Design del Gioiello del Liceo Artistico, ha coinvolto durante l’anno scolastico 2025-2026 le classi 3LA, 4LA e 5LAO.

La commissione, presieduta dalla presidente del Soroptimist Club di Sansepolcro Michela Del Bene, ha già individuato il progetto vincitore, che sarà premiato proprio nel corso dell’inaugurazione di venerdì 18 settembre. In mostra troveranno comunque spazio gli elaborati di tutti gli studenti che hanno preso parte all’iniziativa.

«Scegliere il vincitore è stato veramente difficile – sottolinea Michela Del Bene – perché tutti gli elaborati racchiudono un grande valore artistico, sociale e culturale».

Nei loro lavori, i ragazzi hanno cercato di tradurre in immagini e forme alcuni dei principi che caratterizzano l’attività del Soroptimist: solidarietà, impegno sociale, inclusione e promozione della parità di genere.

La presidente e le socie del Soroptimist Club di Sansepolcro hanno infine rivolto un ringraziamento al Liceo Artistico Giovagnoli, a tutti gli studenti partecipanti e, in particolare, alle insegnanti Patrizia Becci e Luisa Caraccioli, che li hanno accompagnati nel percorso.

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