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Sansepolcro, domenica 20 settembre parte “Ruote nella Storia”

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Auto storiche in viaggio tra Lago di Montedoglio, Passo dello Spino, La Verna e Caprese Michelangelo

Sansepolcro sarà il punto di partenza, domenica 20 settembre, di “Ruote nella Storia”, appuntamento dedicato alle auto storiche e alla valorizzazione del territorio.

La giornata prenderà il via in viale Diaz, dove dalle 8.30 alle 9.30 sono previsti l’accoglienza degli equipaggi, la verifica dei documenti e la colazione di benvenuto.

Alle 10 partirà il percorso turistico, che porterà le vetture a costeggiare il Lago di Montedoglio e ad attraversare il Passo dello Spino, prima di raggiungere alle 11.30 il Santuario della Verna, dove è prevista una sosta con visita.

La carovana proseguirà poi verso Caprese Michelangelo, con arrivo fissato alle 13 e pranzo conviviale. Alle 15 la premiazione dei partecipanti concluderà la manifestazione.

L’iniziativa unisce la passione per il motorismo storico alla scoperta di alcuni dei luoghi più suggestivi della Valtiberina, trasformando il percorso delle auto d’epoca in un’occasione di promozione turistica e culturale del territorio.

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