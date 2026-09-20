“A Passo Lento”, cittadini alla scoperta del Tevere con il Lions Club Tiferno

Partecipata passeggiata naturalistica lungo il fiume, guidata dal biologo Daniele Pieracci. L’iniziativa si è conclusa nella sede del Canoa Club.

Una passeggiata lungo il Tevere per osservare da vicino un ambiente che fa parte della storia e della vita di Città di Castello. Ha registrato una buona partecipazione “A Passo Lento”, l’iniziativa promossa sabato 19 settembre dal Lions Club Città di Castello Tiferno.

A guidare il gruppo è stato il biologo Daniele Pieracci dello Studio Naturalistico Hyla, che durante il percorso ha raccontato l’evoluzione del fiume e i cambiamenti che, nel tempo, hanno interessato la flora e la fauna presenti lungo le sue sponde.

La giornata è nata dalla collaborazione tra il Lions Club Tiferno, il Canoa Club di Città di Castello, l’Associazione Naturalistica Hyla di Tuoro sul Trasimeno e l’amministrazione comunale, rappresentata dall’assessore Benedetta Calagreti.

Un’occasione semplice e concreta per riscoprire il Tevere, conoscere meglio il territorio e richiamare l’attenzione sull’importanza della sua tutela.

Al termine della passeggiata, i partecipanti si sono ritrovati nella sede del Canoa Club per un momento conviviale offerto dal Lions Club.