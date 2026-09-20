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CronacaPerugia

Cede una dose di hashish e viene fermato: arrestato un 23enne a Perugia

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Il giovane è stato controllato dai Carabinieri a Ponte della Pietra. Sequestrati complessivamente 52 grammi di stupefacente, un bilancino e 470 euro in contanti

Un giovane di 23 anni è stato arrestato dai Carabinieri a Perugia per l’ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’operazione è scattata nella zona di Ponte della Pietra, nell’ambito di un servizio mirato al contrasto della vendita di droga.

Secondo quanto riferito dal Comando provinciale dei Carabinieri, i militari della Sezione operativa della Compagnia di Perugia, con il supporto della Sezione radiomobile, hanno fermato il 23enne subito dopo la presunta cessione di una dose di hashish del peso di circa 10 grammi a un uomo di 32 anni.

La successiva perquisizione personale e domiciliare ha permesso di rinvenire altri cinque involucri termosaldati contenenti complessivamente 42 grammi della stessa sostanza. I Carabinieri hanno sequestrato anche un bilancino di precisione, materiale ritenuto idoneo al confezionamento delle dosi e 470 euro in contanti.

Sulla base degli elementi raccolti, il giovane è stato arrestato e, su disposizione del pubblico ministero della Procura della Repubblica di Perugia, accompagnato nella propria abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo.

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia ha successivamente convalidato l’arresto, disponendo nei confronti del 23enne la misura dell’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e la responsabilità dell’indagato dovrà essere accertata con sentenza definitiva.

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