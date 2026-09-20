L’ErmGroup Altotevere conquista il Memorial Andrea Mecucci

I biancazzurri si aggiudicano il triangolare di Civita Castellana grazie al maggior numero di punti totalizzati nei set. Gustinelli: «Prestazione complessivamente più che sufficiente»

L’ErmGroup Altotevere si aggiudica la decima edizione del Memorial Andrea Mecucci, il tradizionale triangolare di inizio stagione disputato sabato 19 settembre al PalaSmargiassi di Civita Castellana.

A decidere l’assegnazione del trofeo è stato il maggior numero di punti totalizzati nei set. Tutte e tre le formazioni partecipanti hanno infatti ottenuto una vittoria per 2-1: il Terni Volley Academy contro i padroni di casa dell’Ecosantagata, la formazione biancazzurra contro Terni e, infine, Civita Castellana contro l’Altotevere.

La classifica finale ha quindi premiato i ragazzi allenati da Mirko Monaldi. Il riconoscimento come miglior giocatore del torneo è stato invece assegnato all’opposto dell’Ecosantagata Jakub Petras.

Nella prima sfida, quella tutta di Serie A3 contro il Terni Volley Academy, l’ErmGroup ha trovato il successo in rimonta. Dopo aver ceduto il primo set di misura per 25-23, i biancazzurri hanno cambiato passo dalla metà della seconda frazione. Determinante la crescita di Bellucci in cabina di regia, capace di dare maggiore efficacia e imprevedibilità alla distribuzione.

L’Altotevere ha dominato il secondo parziale per 25-16 e si è poi imposto anche nel tie-break con un netto 15-9. In evidenza Simone Marzolla, autore di 21 punti, e Alpini, che ne ha messi a segno 13. Positivi anche i numeri complessivi della squadra in attacco e in ricezione.

Più combattuto il confronto conclusivo contro l’Ecosantagata Civita Castellana. Marzolla è stato costretto a lasciare il campo a scopo precauzionale per un lieve risentimento al ginocchio, mentre coach Monaldi ha ruotato tutti gli uomini a disposizione, cambiando il sestetto di partenza e concedendo spazio all’intero gruppo.

Tutti e tre i set si sono decisi sul filo dell’equilibrio. Il primo è andato all’Altotevere ai vantaggi per 27-25, mentre i padroni di casa hanno conquistato il secondo per 25-23 e il tie-break per 15-13. Tra i laziali si sono messi in evidenza Petras e Ottaviani, entrambi autori di 13 punti.

«Questa trasferta, con due partite ravvicinate, si è rivelata molto importante per noi, al termine di una settimana che ci ha visti in campo più per giocare che per allenarci», ha commentato il direttore sportivo dell’ErmGroup Altotevere, Valdemaro Gustinelli.

«Le risposte positive non sono arrivate soltanto da Marzolla. Cito anche il libero Broccatelli, un Bellucci in crescita e Pinali quando è stato chiamato in causa. Nel complesso parlerei di una prestazione più che sufficiente da parte dell’intera squadra, anche se ogni valutazione deve essere rapportata al momento della stagione».

Gustinelli ha poi sottolineato il grande spazio concesso a tutti gli elementi della rosa: «Sia noi che Terni abbiamo ruotato molti più giocatori rispetto ai padroni di casa, molto motivati nel cercare il risultato davanti al proprio pubblico. Monaldi ha fatto entrare tutti, compreso Giovagnoli, bravo a stringere i denti nonostante una distorsione alla caviglia. La preparazione procede quindi per il meglio, salvo qualche piccolo acciacco».

Tabellini

ErmGroup Altotevere–Terni Volley Academy 2-1

(23-25, 25-16, 15-9)

ErmGroup Altotevere: Giovagnoli, Broccatelli (L) ricez. 71%, Marzolla 21, Bellucci, Cengia 4, Pinali, Alpini 13, Procelli, Quarta 6, Cherubini, Maiocchi 6, Luatti 1. Non entrati: Tessitore, Baldini. Allenatori: Mirko Monaldi e Davide Marra.

Terni Volley Academy: Canenti (L1) ricez. 75%, Crocoli 1, Finauri 4, Partenio, Oberto (L2), Picardo 4, Santangelo 6, Severini 4, Caporossi 6, Matani 3, Paounov 3, Stambuco 1. Non entrati: Arcadi, Zornetta. Allenatori: Giancarlo D’Amico e Fabio Bovari.

Statistiche Altotevere: battute sbagliate 14, ace 4, muri 8, ricezione 66% (perfetta 27%), attacco 50%, errori 20.

Statistiche Terni: battute sbagliate 7, ace 1, muri 4, ricezione 55% (perfetta 18%), attacco 38%, errori 15.

Ecosantagata Civita Castellana–ErmGroup Altotevere 2-1

(25-27, 25-23, 15-13)

Ecosantagata Civita Castellana: Di Cerbo 3, Paolucci 1, Petras 13, Pollicino 1, Sorgente (L1) ricez. 64%, Buzzao 2, Galliani 6, Orazi 3, Gemma, Ottaviani 13. Non entrati: Stefanini (L2), Bazzaro, Moroni, Bordoni. Allenatori: Alberto Desideri e Alessandro Cittadini.

ErmGroup Altotevere: Giovagnoli 6, Broccatelli (L) ricez. 44%, Marzolla 6, Bellucci 2, Cengia 3, Pinali 8, Alpini 5, Procelli 1, Quarta 2, Tessitore, Cherubini, Luatti 1, Baldini 5. Non entrato: Maiocchi. Allenatori: Mirko Monaldi e Davide Marra.

Statistiche Civita Castellana: battute sbagliate 14, ace 2, muri 4, ricezione 65% (perfetta 25%), attacco 45%, errori 22.

Statistiche Altotevere: battute sbagliate 12, ace 2, muri 7, ricezione 44% (perfetta 11%), attacco 44%, errori 21.