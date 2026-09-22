Arezzo, “Vivere lo Sport” fa centro: inclusione, partecipazione e confronto al Parco Pertini

Venticinque punti sport, attività integrate e la presentazione del libro di Lorenzo Casini per la giornata inserita nel Festival del Calcio e dello Sport Italiano

Una giornata interamente dedicata allo sport, all’inclusione e alla partecipazione. Si è svolto domenica 20 settembre al Parco Sandro Pertini di Arezzo l’evento “Vivere lo Sport – Arezzo Abilia”, affiancato dalla Festa & Giornata dello Sport e inserito nella 15ª edizione del Festival del Calcio e dello Sport Italiano.

L’iniziativa, ideata dal giornalista e project manager Donato Alfani e realizzata in collaborazione con CONI Arezzo e UISP, ha coinvolto il pubblico fin dalla mattina con l’attivazione di 25 punti sport dedicati a discipline e attività differenti.

La giornata si è aperta con l’esibizione dell’orchestra filarmonica Guido Monaco e con lo spettacolo del Gruppo Sbandieratori di Arezzo, prima della cerimonia ufficiale con le autorità.

Nel corso della mattinata spazio anche ai seminari dedicati all’alimentazione corretta e all’educazione emozionale. Nel pomeriggio sono invece entrate nel vivo le attività di sport integrato curate da UISP e Special Olympics Italia, insieme a progetti dedicati all’agricoltura sociale, all’inclusione lavorativa e all’Attività Fisica Adattata per la terza età.

A chiudere la giornata è stata la presentazione del libro “Quel che resta del calcio: miti e speranze dello sport più amato dagli italiani” di Lorenzo Casini, giurista ed ex presidente della Lega Serie A.

Nel corso dell’incontro Casini ha affrontato alcuni dei temi più delicati del calcio italiano, dalle riforme istituzionali agli stadi, fino ai diritti televisivi e alla necessità di restituire centralità alla passione dei tifosi. «Ciò che resta sempre del calcio è sicuramente la passione», ha sottolineato, evidenziando come proprio da lì debba ripartire ogni progetto di rilancio.

L’iniziativa ha confermato la vocazione di Arezzo a ospitare eventi sportivi di rilievo, con un’attenzione particolare ai temi dell’inclusione, della salute e della partecipazione.