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Trestina, primo Memorial Elisa Passeri tra Baskin, inclusione e solidarietà

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Grande partecipazione alla giornata organizzata dai Cavalieri di Caspignano e dal Baskin Città di Castello. Circa 330 persone al pranzo benefico al CVA

Sport, inclusione e solidarietà nel ricordo di Elisa Passeri. È questo lo spirito che ha accompagnato il primo Memorial a lei dedicato, andato in scena domenica a Trestina.

La manifestazione è stata organizzata dai Cavalieri di Caspignano e dal Baskin Città di Castello, con il sostegno del Lions Club Host, della Tiferno Pallacanestro, di associazioni e sponsor del territorio.

La giornata si è aperta alle 9 con il trekking a cavallo, per poi proseguire alle 10 con le gare di Baskin e le premiazioni. Alle 12.30 si è svolta la presentazione ufficiale dell’iniziativa, seguita dal pranzo benefico al CVA di Trestina, organizzato dalla Pro Loco locale.

Nel pomeriggio si è tornati in campo, mentre in serata la manifestazione è proseguita con un nuovo momento conviviale e, infine, con l’estrazione della lotteria, sempre a scopo benefico.

Particolarmente significativa la partecipazione al pranzo, che ha visto la presenza di circa 330 persone, a conferma della forte vicinanza della comunità all’iniziativa.

Il Memorial ha voluto rendere omaggio alla figura di Elisa Passeri, ricordandone l’impegno professionale e sociale attraverso una giornata capace di unire sport, partecipazione e solidarietà.

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