San Giustino, stagione culturale da record: Zazzi «Pubblico oltre ogni aspettativa»

Si chiude con un bilancio molto positivo il cartellone degli eventi degli ultimi mesi. Piazze, dimore storiche e Parco Roccolo al centro di una programmazione che ha coinvolto pubblici diversi. Gli uffici sono già al lavoro sul calendario autunno-inverno.

Una stagione culturale che l’amministrazione comunale di San Giustino considera da incorniciare. Si è concluso infatti il cartellone degli eventi che negli ultimi mesi ha animato il territorio con concerti, teatro, presentazioni di libri, mostre, iniziative dedicate alle famiglie, sport e momenti di aggregazione.

A tracciare il bilancio è l’assessore alla Cultura Loretta Zazzi, che sottolinea soprattutto la partecipazione registrata nelle diverse iniziative e la capacità della programmazione di coinvolgere fasce di pubblico differenti.

«I risultati di questa programmazione superano ogni più rosea aspettativa – afferma Zazzi –. Vedere le nostre piazze, i teatri, le dimore storiche e il Parco Roccolo costantemente gremiti è la dimostrazione che investire in cultura significa investire nell’anima stessa della nostra comunità e nel suo sviluppo economico e sociale».

Uno degli elementi caratterizzanti della stagione è stato proprio quello della diversificazione dell’offerta. Nel corso dei mesi si sono alternati grandi concerti live, spettacoli teatrali, presentazioni di libri, mostre d’arte contemporanea, cene in piazza, sfilate di moda, appuntamenti sportivi e laboratori rivolti ai più piccoli.

Una scelta che, secondo l’assessorato, ha consentito di intercettare un pubblico molto ampio e di trasformare i luoghi scelti per gli eventi in spazi non soltanto culturali, ma anche di incontro, partecipazione e socialità.

Particolare attenzione è stata riservata anche alla valorizzazione del patrimonio storico e monumentale del territorio. Diverse iniziative sono state infatti ospitate all’interno di dimore e spazi di pregio, utilizzando gli eventi anche come occasione per far conoscere e vivere luoghi significativi del Comune.

Nel bilancio dell’assessore trova spazio anche il lavoro portato avanti insieme alle associazioni culturali, sociali e sportive, agli artisti e ai partner tecnici impegnati nell’organizzazione e nella sicurezza delle manifestazioni.

«Questo consuntivo così importante non rappresenta un punto di arrivo – prosegue Zazzi – ma una solida base dalla quale ripartire. L’obiettivo per il futuro è stabilizzare questo modello, passando dalla logica del singolo evento stagionale a un processo culturale continuo e diffuso, capace di valorizzare le imprese creative locali e di mantenere viva l’offerta durante tutto l’anno».

L’assessore ha voluto rivolgere inoltre un ringraziamento particolare al personale dell’Ufficio Cultura e al Comando della Polizia Locale, guidato dal comandante Nicola D’Avenia.

«Se oggi possiamo tracciare un bilancio così positivo – sottolinea – il merito va anche alla dedizione, alla professionalità e allo spirito di sacrificio di chi ha lavorato dietro le quinte. Dietro ogni grande evento visibile al pubblico esiste un enorme lavoro fatto di scadenze burocratiche, logistica, gestione degli imprevisti e attenzione a ogni dettaglio necessario per garantirne lo svolgimento in sicurezza».

«A tutti loro – conclude Zazzi – va il mio grazie più sentito per aver trasformato le idee in progetti concreti e per aver contribuito a regalare alla nostra comunità una stagione da ricordare».

Archiviato il calendario estivo, la macchina organizzativa non si ferma. Gli uffici dell’assessorato alla Cultura sono infatti già al lavoro per definire le linee guida e i primi appuntamenti della programmazione autunno-inverno.