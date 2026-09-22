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Nocera Umbra, rifiuta gli accertamenti antidroga e viene trovato con un coltello: denunciato 55enne

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L’uomo era stato fermato dai Carabinieri per un controllo. Dopo la positività agli accertamenti preliminari avrebbe rifiutato ulteriori esami

Un uomo di 55 anni è stato denunciato dai Carabinieri della Stazione di Nocera Umbra alla Procura della Repubblica di Spoleto per le ipotesi di reato di guida in stato di alterazione psico-fisica dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti e porto ingiustificato di armi o oggetti atti ad offendere.

L’uomo è stato fermato durante un normale controllo stradale e, secondo quanto riferito dai militari, avrebbe mostrato un comportamento particolarmente agitato e nervoso.

I Carabinieri hanno quindi effettuato gli accertamenti qualitativi previsti dall’articolo 187 del Codice della Strada, dai quali il 55enne sarebbe risultato positivo. Invitato a sottoporsi a ulteriori verifiche per accertare l’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti, avrebbe però rifiutato.

Nel corso della successiva perquisizione personale, i militari hanno inoltre rinvenuto un coltello a serramanico, detenuto senza giustificato motivo e sottoposto a sequestro.

L’uomo è stato quindi deferito all’Autorità giudiziaria.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e, come previsto dalla legge, per l’indagato vale la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva.

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