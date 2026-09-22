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San Giustino, perdita d’acqua da giorni in via della Croce a Selci. Forza Italia: «Serve fare chiarezza»

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La segnalazione arriva da alcuni cittadini. Da verificare se la dispersione provenga dalla rete dell’acquedotto. Il gruppo locale: «Negli scorsi anni importanti lavori proprio per ridurre le perdite, necessario capire cosa sta accadendo»


SAN GIUSTINO – Una perdita d’acqua che sarebbe presente ormai da diversi giorni, se non da settimane, in via della Croce a Selci. A segnalarla a Forza Italia San Giustino sono stati alcuni cittadini della frazione, che chiedono di capire quale sia l’origine del problema e se qualcuno sia già intervenuto per verificarlo.
Un punto sul quale il gruppo locale invita alla prudenza: al momento sarebbe infatti da accertare se la perdita provenga effettivamente dalla rete dell’acquedotto. Resta però il dato di fatto della presenza di acqua e della necessità di capire da dove provenga e come si intenda intervenire.


«Chiediamo semplicemente di sapere se la perdita sia già stata individuata, da cosa dipenda e, qualora riguardasse la rete pubblica, come e quando si intenda procedere alla sistemazione», sottolinea Forza Italia San Giustino.
La questione assume un rilievo particolare anche alla luce dei lavori effettuati negli scorsi anni nella zona di Selci, con interventi sulla rete idrica finalizzati proprio alla riduzione delle dispersioni.


«Proprio considerando i lavori realizzati – prosegue Forza Italia – sarebbe utile capire se questa perdita abbia o meno qualche collegamento con la rete dell’acquedotto e, in caso affermativo, quale sia la causa. Sarebbe inoltre opportuno comprendere se gli interventi effettuati abbiano prodotto i risultati previsti».


Resta poi il tema dei controlli. Se venisse confermato che la perdita è presente da un periodo prolungato, per Forza Italia sarebbe legittimo chiedersi come vengano monitorate situazioni di questo tipo e con quali tempi vengano individuate e affrontate.


«Non vogliamo attribuire responsabilità prima delle necessarie verifiche – conclude il gruppo sangiustinese – ma una perdita c’è ed è stata segnalata dai cittadini. Ora crediamo sia giusto capire da dove provenga e fare in modo che la situazione venga risolta».

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