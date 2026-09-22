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Montone, la bicicletta al centro della Settimana Europea della Mobilità

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Il Comune rilancia l’uso delle due ruote per gli spostamenti quotidiani, lo sport e il tempo libero

Anche Montone aderisce alla Settimana Europea della Mobilità, rilanciando l’utilizzo della bicicletta come mezzo sostenibile per gli spostamenti di tutti i giorni.

L’invito dell’amministrazione comunale è quello di scegliere le due ruote per andare a scuola, al lavoro o semplicemente per il tempo libero, promuovendo allo stesso tempo attività fisica, benessere e rispetto dell’ambiente.

La bicicletta viene così proposta non soltanto come strumento per lo sport, ma anche come alternativa concreta per una mobilità più sostenibile e per una migliore qualità della vita.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di sensibilizzazione legato alla Settimana Europea della Mobilità, che coinvolge numerosi Comuni con attività e messaggi dedicati a nuovi modelli di spostamento più attenti all’ambiente e alla salute.

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