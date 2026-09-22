San Giustino, “Pronti – Partenza – Sport” fa centro: Selci Lama vince l’edizione 2026

Oltre 160 studenti in gara e circa 200 compagni sugli spalti nell’impianto di via Olimpia. Sport, inclusione e anche la consegna della “Lampada della Pace”

Una mattinata intensa, partecipata e soprattutto molto sentita quella vissuta a San Giustino con l’edizione settembre 2026 di “Pronti – Partenza – Sport”, la manifestazione che ha coinvolto gli studenti della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci”.

Nell’impianto sportivo di via Olimpia, tra campo sportivo, pista di atletica, sintetico, aree verdi e spazi di accoglienza, si sono sfidati 160 ragazzi, mentre circa 200 compagni di scuola hanno seguito le gare dalle tribune, trasformando la mattinata in una vera festa dello sport.

Quattro le squadre in gara: San Giustino, Pistrino e due formazioni di Selci Lama. I ragazzi si sono confrontati in sette discipline: 80 metri, staffetta veloce, calcio a 5, pallavolo, tennis tavolo, lancio del peso e lancio del vortex.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di recuperare lo spirito dei vecchi Giochi della Gioventù, puntando su partecipazione, inclusione, sana competizione e socialità. Il progetto è stato costruito attraverso la collaborazione tra Comune di San Giustino, Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci” e associazioni sportive riunite nella Consulta dello Sport.

La classifica finale ha visto al primo posto Selci Lama Blu, seguita da San Giustino, Pistrino e Selci Lama Verde. Premi e medaglie sono stati consegnati ai partecipanti al termine delle gare.

La mattinata ha avuto anche un momento particolarmente simbolico con l’arrivo dei bambini delle scuole elementari, accompagnati da insegnanti, Polizia Municipale e Nonni Civici. Insieme a loro anche una rappresentanza della giunta comunale guidata dal sindaco Stefano Veschi e Alessandro VestreLli, responsabile del progetto “Camminiamo insieme per la Pace” della Fondazione Perugia Assisi per la Cultura della Pace – Altotevere.

Proprio Vestrelli ha consegnato la “Lampada della Pace”, accesa al termine dei saluti sulle note dell’Inno di Mameli.

Determinante il contributo delle società sportive del territorio: Free Runners San Giustino, Tiber Volley, Tennis Tavolo Amiciis, SGS Eventi, Virtus Sangiustino e Polisportiva Buddy & Tre Tesori.

Presente anche il Coni Altotevere, con il responsabile Valerio Giorgi, e il Panathlon Valtiberina, con il presidente Marcello Marini.

Una giornata riuscita sotto ogni aspetto, dalla logistica alle gare fino alle premiazioni, che guarda già al prossimo appuntamento previsto per giugno.