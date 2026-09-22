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Monterchi, al via i primi interventi sulle strade comunali

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Lavori già eseguiti tra Omarino e Croce di Sciano. Nei prossimi giorni si proseguirà in località Scandolaia

Sono iniziati a Monterchi i primi interventi di manutenzione sulla viabilità comunale.

Nella giornata di oggi i lavori hanno interessato il tratto di strada compreso tra località Omarino e la Croce di Sciano, nell’ambito di un programma di sistemazione delle strade del territorio.

Gli interventi proseguiranno nei prossimi giorni su due tratti in località Scandolaia.

Dal Comune viene segnalata la possibilità di temporanei disagi alla circolazione durante lo svolgimento dei lavori, con l’invito agli automobilisti a prestare attenzione nelle zone interessate.

L’amministrazione comunale ha ringraziato i cittadini per la collaborazione.

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