Città di Castello, San Francesco e l’Alta Valle del Tevere in un “abbraccio” di musica e spiritualità

Al Monastero di Santa Veronica Giuliani l’appuntamento per gli 800 anni dalla morte del Santo, con la Corale Marietta Alboni e i testi di don Romano Piccinelli

Si è svolto domenica 20 settembre alle 17.30, al Monastero di Santa Veronica Giuliani di Città di Castello, l’ultimo appuntamento promosso dalla Fondazione nell’ambito delle iniziative per gli 800 anni dalla morte di San Francesco.

Protagonista la Corale Marietta Alboni, impegnata nel progetto “Francesco e l’Alta Valle del Tevere – L’Abbraccio”, itinerario musicale e spirituale che attraversa alcuni dei luoghi della Valtiberina maggiormente legati alla presenza e alla memoria francescana.

Il percorso interessa infatti l’Eremo di Montecasale a Sansepolcro, il Monastero di Santa Veronica Giuliani e la Chiesa di San Francesco a Città di Castello, intrecciando musica, canto e riflessione.

Ad accompagnare le esecuzioni sono stati i testi e i commenti di don Romano Piccinelli, pensati per collegare la figura del Santo ai temi del presente e restituire attualità ai valori che hanno segnato la sua esperienza.

Al centro dell’iniziativa proprio il rapporto tra Francesco e l’Alta Valle del Tevere, un territorio nel quale il Santo ha lasciato tracce profonde. I luoghi scelti raccontano infatti il suo passaggio, quello dei suoi frati e il legame costruito nel tempo con le comunità locali.

L’immagine dell’“abbraccio” diventa così il filo conduttore di un itinerario che richiama valori come pace, fraternità, perdono, misericordia, speranza e armonia con il creato, proponendoli non soltanto come memoria storica ma come messaggio ancora attuale.

Un percorso nel quale la distanza di otto secoli si accorcia attraverso la musica e la parola, riportando al centro la semplicità e la forza del messaggio francescano.