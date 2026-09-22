Magione, acquista hashish online con un falso nome: denunciato un 14enne

Il pacco è finito per errore a un vicino, che ha scoperto il contenuto e avvisato i Carabinieri. Il ragazzo è stato segnalato alla Procura per i Minorenni di Perugia

Un ragazzo di 14 anni è stato denunciato dai Carabinieri della Stazione di Magione alla Procura della Repubblica per i Minorenni di Perugia per l’ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Secondo quanto riferito dai militari, il giovane avrebbe acquistato online, su un sito spagnolo, alcuni grammi di hashish, utilizzando un nome fittizio per la spedizione.

A far emergere la vicenda sarebbe stato un errore nella consegna: il pacco è infatti finito all’indirizzo di un vicino del destinatario. Quest’ultimo, dopo aver verificato il contenuto, ha contattato immediatamente i Carabinieri.

Gli accertamenti svolti successivamente hanno consentito di risalire al giovane acquirente, che è stato quindi denunciato alla Procura per i Minorenni.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini e, come previsto dalla legge, vale la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva.