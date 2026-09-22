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San Giustino, furto in abitazione sventato dai Carabinieri: arrestato un 27enne

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Inseguimento per le vie del centro, auto contro un muretto e speronamento della pattuglia. Il complice è riuscito a fuggire nelle campagne

Un uomo di 27 anni è stato arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Città di Castello per le ipotesi di reato di tentato furto in abitazione, resistenza e violenza a pubblico ufficiale e danneggiamento.

L’intervento è scattato nella tarda serata di sabato, dopo la chiamata al Numero Unico di Emergenza 112 da parte di un cittadino di San Giustino, che aveva segnalato un furto in atto nella propria abitazione.

Al suo arrivo, l’uomo avrebbe visto due persone allontanarsi rapidamente dalla casa, riuscendo però a fornire ai militari una descrizione dei sospetti e dell’auto utilizzata per la fuga.

La pattuglia ha intercettato il veicolo poco dopo, ma alla vista dei Carabinieri il conducente non si è fermato all’alt e si è dato alla fuga per le vie del centro, dando vita a un inseguimento durato alcuni chilometri.

Durante la corsa l’auto ha prima urtato il muretto di un’abitazione privata e successivamente avrebbe speronato il mezzo di servizio dei Carabinieri, danneggiandone la parte anteriore destra.

Il veicolo è stato infine bloccato in via Umbra, nelle vicinanze di un locale pubblico. Il conducente è stato arrestato, mentre il complice è riuscito a fuggire a piedi nelle campagne circostanti, nonostante l’inseguimento di uno dei militari per oltre un chilometro.

Nel corso delle operazioni, i due Carabinieri avrebbero riportato lesioni giudicate guaribili in sette giorni. Il 27enne è invece rimasto illeso.

All’interno dell’auto sono stati trovati diversi arnesi da scasso, poi sottoposti a sequestro.

Il successivo sopralluogo nell’abitazione presa di mira non avrebbe evidenziato ammanchi, ma è stato riscontrato il danneggiamento del portone d’ingresso. Sono ancora in corso accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica e identificare il secondo soggetto.

Su disposizione della Procura della Repubblica di Perugia, l’arrestato è stato trattenuto nella camera di sicurezza della Compagnia di Città di Castello in attesa del giudizio direttissimo.

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