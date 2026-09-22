Città di Castello, a Palazzo Vitelli nuovo appuntamento con Bruno Corà

Martedì 29 settembre alle 18 il quarto incontro del ciclo dedicato all’arte contemporanea, tra Body Art, performance, Fluxus e Concept Art

Prosegue a Città di Castello il ciclo di conferenze tenute dal professor Bruno Corà a Palazzo Vitelli a Sant’Egidio.

Il quarto appuntamento è in programma martedì 29 settembre alle ore 18 e sarà dedicato al tema “Assenza e Presenza”.

Al centro dell’incontro ci saranno alcune delle principali esperienze artistiche del secondo Novecento: Body Art, performance, happening, Fluxus, Azionismo viennese, Narrative Art, poesia visiva, Concept Art, cancellatura e scomparsa del corpo.

Il ciclo intende offrire al pubblico un percorso di approfondimento sui linguaggi e sulle trasformazioni dell’arte contemporanea, attraverso la lettura critica di Bruno Corà.

Le conferenze già svolte e quelle future saranno inoltre disponibili sul canale YouTube dell’Associazione Palazzo Vitelli.

Per partecipare all’incontro è richiesta la prenotazione, fino ad esaurimento dei posti, scrivendo a ufficiostampa@fondazioneburri.org.