Città di Castello, Angela Ambrosini apre la quarta edizione del “Circolo della Poesia”

Giovedì 24 settembre alle 18.30 al Circolo Tifernate la presentazione di “Miniature Haiku”, con Marco Moschini e le musiche di Luca Girelli

Prende il via giovedì 24 settembre alle 18.30 la quarta edizione del “Circolo della Poesia”, la rassegna promossa dal Circolo Tifernate – Accademia degli Illuminati in collaborazione con il Comune di Città di Castello e con il patrocinio della Regione Umbria – Assemblea legislativa.

Ad aprire il programma sarà la poetessa Angela Ambrosini, che presenterà il volume “Miniature Haiku – La poesia in miniatura”, pubblicato nel 2026 da LuoghInteriori.

A dialogare con l’autrice sarà Marco Moschini, docente di Filosofia Teoretica all’Università degli Studi di Perugia, mentre l’accompagnamento musicale sarà affidato a Luca Girelli, compositore e insegnante, con una performance all’handpan pensata per creare un’atmosfera contemplativa e introspettiva.

A portare i saluti saranno il presidente del Circolo Tifernate Gregorio Anastasi e Catia Cecchetti, curatrice dell’iniziativa.

Angela Ambrosini, laureata in lingua e letteratura spagnola, è poetessa, narratrice, saggista e traduttrice. Nel corso della sua attività ha ottenuto numerosi riconoscimenti in concorsi di poesia e narrativa e ha pubblicato, tra gli altri, “Di forma e di parole”, “Ora che è tempo di sosta” e “Il tempo rappreso”.

L’appuntamento di giovedì inaugura un calendario che proseguirà nei prossimi mesi con incontri dedicati a poeti e autori provenienti da diverse realtà dell’Italia centrale.

Per informazioni e prenotazioni: ilcircolodellapoesia@circolotifernate.it – 339 7203829. La prenotazione è necessaria visto il numero limitato di posti.