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Città di Castello, Calciogiovane 90 e Confraternita dell’Olio insieme per una festa tra sport e tradizione

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Sergio Bartoccioni riunisce le due realtà che presiede: bilancio positivo per il torneo giovanile e nuove iniziative dedicate all’olio dell’Alta Valle del Tevere

Una serata per chiudere idealmente l’edizione 2026 di Calciogiovane 90 – Calciogiovane nei borghi e, allo stesso tempo, aprire la nuova stagione della Confraternita dell’Olivo e dell’Olio dell’Alta Valle del Tevere.

Le due associazioni, apparentemente molto diverse tra loro, hanno infatti un punto in comune: il presidente Sergio Bartoccioni, che ha voluto riunire rappresentanti e collaboratori delle due realtà in un momento conviviale ospitato nel salone del frantoio La Canonica, messo a disposizione dai fratelli Cannicci.

La serata è stata anche l’occasione per fare un primo bilancio delle attività. Calciogiovane 90 ha confermato anche nel 2026 il successo della manifestazione, che ha interessato sei località e che ormai da tre anni coinvolge territori a cavallo tra Umbria e Toscana.

Per la Confraternita dell’Olio, invece, si guarda già ai prossimi mesi con l’intenzione di riproporre il progetto “L’olio e l’olivo nelle scuole”, destinato agli istituti dell’Alto Tevere e con la possibilità di estendere l’iniziativa anche alla vicina Toscana.

A completare la serata, la parte conviviale affidata allo chef Franco, protagonista anche di un momento speciale insieme alla moglie Nazzarena: i due hanno festeggiato il 51° anniversario di matrimonio, celebrato a sorpresa con torta, fiori e gli applausi dei presenti.

Una festa che ha così unito sport, tradizione, territorio e socialità, mettendo insieme due esperienze diverse ma accomunate dalla volontà di fare comunità.

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