CVA Cornetto, la Lega chiede risposte al Comune: “Dopo cinque anni serve un programma con tempi certi”

Baglioni e Mancini annunciano un’interrogazione in Consiglio comunale sul futuro della struttura e del parco: “La comunità ha già fatto la sua parte”

CITTÀ DI CASTELLO – Dopo cinque anni di utilizzo per le esigenze delle scuole di Trestina, la Lega chiede all’Amministrazione comunale di fare chiarezza sul futuro del CVA del Cornetto e dell’area verde antistante.

La richiesta arriva dal segretario della Lega Città di Castello Giorgio Baglioni e dal capogruppo consiliare Valerio Mancini, che nei giorni scorsi hanno effettuato un sopralluogo nella zona.

Secondo quanto riferito dai due esponenti della Lega, oggi la priorità è capire quando la struttura potrà tornare a essere pienamente disponibile per la comunità della frazione.

Il CVA del Cornetto è stato infatti utilizzato dal 2021 prima per ospitare le attività della scuola primaria e successivamente anche quelle dell’asilo nido di Trestina, permettendo così di garantire la continuità delle attività scolastiche durante gli interventi edilizi nelle rispettive sedi.

Una soluzione nata come temporanea, ma che si è protratta nel tempo e che ha comportato per la comunità di Cornetto la rinuncia alla piena disponibilità di uno spazio utilizzato per attività sociali e associative.

«Il CVA, pur essendo di proprietà comunale, rappresenta inoltre un luogo particolarmente significativo per la comunità, essendo stato acquistato e costruito grazie all’impegno e al contributo degli stessi paesani», sottolineano Baglioni e Mancini.

Ora la Lega vuole quindi conoscere lo stato effettivo della struttura, gli interventi necessari per il ripristino dei locali, le risorse disponibili e il cronoprogramma previsto per la restituzione del CVA alla sua originaria funzione.

La richiesta riguarda anche il parco antistante, per il quale viene sollecitata una verifica delle condizioni attuali e degli interventi necessari di manutenzione, riqualificazione e messa in sicurezza.

«Non si tratta di mettere in discussione l’importanza degli interventi realizzati sugli edifici scolastici di Trestina – precisano i due esponenti della Lega – ma di riconoscere che anche il Cornetto ha diritto a vedere tutelati e valorizzati i propri spazi pubblici».

Per questo Baglioni e Mancini annunciano la presentazione di una interrogazione in Consiglio comunale, attraverso la quale chiederanno all’Amministrazione risposte precise sia sul futuro del CVA sia sulla sistemazione dell’area verde.

Il punto, per la Lega, è soprattutto quello dei tempi.

«Dopo cinque anni è scaduto il tempo delle rassicurazioni: serve un programma con tempi certi e impegni verificabili», affermano.

Una richiesta che parte anche dal riconoscimento del ruolo avuto dalla comunità di Cornetto negli ultimi anni: «Ha dimostrato disponibilità e spirito di collaborazione nei confronti delle esigenze della città. È giusto che oggi le richieste che provengono dal territorio ricevano risposte altrettanto concrete».