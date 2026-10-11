Calcio altotiberino, sorridono Pietralunghese, Sansepolcro e Città di Castello

Il Trestina cede al Teramo, il Montone viene raggiunto nel finale a Narni. In Promozione finisce 2-2 il derby Selci–Virtus San Giustino, sconfitte per Lama e Calzolaro.
La Pietralunghese torna da Santa Maria degli Angeli con tre punti importanti. Nella domenica del calcio altotiberino vincono anche Sansepolcro e Città di Castello, mentre il Trestina si ferma davanti al proprio pubblico.
In Serie D la Pietralunghese supera l’Angelana per 1-0. Decide Gagliardi, a segno al 27’ del primo tempo: una vittoria che permette di muovere la classifica dopo la sconfitta contro L’Aquila.
Al Casini, invece, il Teramo batte il Trestina 2-0. Gli ospiti colpiscono due volte in appena due minuti, con Marconato al 35’ e Carpani al 37’ del primo tempo. Un doppio vantaggio che i bianconeri non riescono a recuperare.
In Eccellenza il Sansepolcro batte il Cannara 2-1 in rimonta. Montero porta avanti gli ospiti, Giandomenico pareggia e Arias su rigore firma il successo bianconero.
Vince fuori casa l’Agape Pierantonio Umbertide, che supera il Torgiano 2-1 con Simeone e Mariotti dopo il vantaggio di Dida. Il Montone pareggia 1-1 a Narni: Desantis segna al 33’ della ripresa, Canini risponde nel recupero.
In Promozione girone A il Città di Castello supera 2-0 il Pontevalleceppi Ripa con le reti di Sparago e Roselli.
Il Lama perde in casa 3-2 contro il Santa Sabina. Merciari e Angheloni ribaltano il vantaggio iniziale ospite, ma Vazzana pareggia e Calzoni decide nel recupero. Il Calzolaro cede invece 3-0 sul campo del Capocavallo.
Nell’anticipo di sabato finisce 2-2 il derby Selci Nardi–Virtus San Giustino. Moustaoui e Lavano segnano per i rossoneri, Corsini e Quadroni per gli ospiti, con il definitivo pareggio che arriva al 51’ della ripresa.