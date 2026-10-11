Città di Castello, al Mercato Coperto apre il box della Rondine a Maccarello: al banco i ragazzi della cooperativa

Ortaggi coltivati nei campi della cooperativa, prodotti di piccole aziende del territorio e, dietro il banco, i ragazzi che da anni seguono i percorsi di autonomia. Martedì 13 ottobre, alle 11, la Cooperativa La Rondine a Maccarello inaugura il suo box all’interno dello storico Mercato Coperto di Città di Castello.

Non sarà soltanto un nuovo punto vendita. A gestirlo saranno direttamente i ragazzi con disabilità impegnati nei progetti di inserimento lavorativo che la cooperativa porta avanti sul territorio. Saranno loro, in prima persona, a stare al banco e a occuparsi della vendita. Un’esperienza di lavoro vera, a contatto con il pubblico, nel cuore della città.

Sui banchi ci saranno prima di tutto gli ortaggi prodotti dalla cooperativa. Accanto, una selezione di prodotti di piccole aziende locali che hanno scelto di sostenere progetti con una forte ricaduta sociale. L’offerta si allargherà poi alle produzioni di altre cooperative agricole sociali dell’Umbria, grazie alla rete regionale che La Rondine a Maccarello ha costruito nel tempo.

L’idea è semplice: fare la spesa e, nello stesso momento, dare spazio a un modo di fare agricoltura che crea lavoro e autonomia per chi spesso fatica a trovarli. Un passo concreto verso l’inclusione, ma anche l’occasione per far conoscere da vicino quello che la cooperativa fa ogni giorno.

L’appuntamento è per martedì 13 ottobre alle 11 al Mercato Coperto. Cittadini e stampa sono invitati a partecipare.