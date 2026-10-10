La 5ª A del Pacioli si ritrova a cinquant’anni dal diploma

Gli ex studenti di Ragioneria del 1976 hanno festeggiato sulle colline di Anghiari. Una giornata insieme, tra ricordi di scuola, piatti caserecci e una torta per il cinquantesimo.

ANGHIARI – Si erano diplomati nel 1976 all’Istituto Tecnico Commerciale “Luca Pacioli” di Sansepolcro. Cinquant’anni dopo, gli ex compagni della 5ª A di Ragioneria si sono ritrovati intorno a una tavola per festeggiare la ricorrenza.

L’incontro si è svolto nei giorni scorsi in una casetta sulle colline di Anghiari, prenotata per l’occasione. A preparare il pranzo sono stati gli stessi ex studenti, con piatti caserecci e il tempo per parlare, ricordare gli anni di scuola e raccontarsi le rispettive vite.

La classe contava 23 diplomati: Giovanni Aldinucci, Emma Amodeo, Elisabetta Sposato, Franco Bruschi, Patrizia Silvani, Lorenza Quartacci, Daniela Bardeschi, Maria Grazia Marini, Rosanna Del Barba, Matilde Bartoli, Gino Cheli, Umberto Pezzi, Daniele Moroni, Sincero Santi, Albertina Antonelli, Silvana Costantino, Chiara Cunico, Enzo Brenzini, Flaviano Vitali, Sauro Papini, Brunella Cappellacci, Franca Antonelli e Danilo Fontana.

Al ritrovo hanno partecipato quasi tutti, molti accompagnati dai coniugi. Alcuni non hanno potuto esserci perché vivono lontano: anche a loro è andato il saluto del gruppo.

Tra un piatto e l’altro sono tornati i ricordi dei professori, delle interrogazioni e degli episodi vissuti in classe. La festa si è conclusa con il taglio della torta decorata con il numero 50, i brindisi e le fotografie insieme. Prima di salutarsi, l’impegno a organizzare un altro incontro.